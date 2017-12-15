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17:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Музей охоты в Воронежской области станет площадкой для съемки познавательных передач

Планируется подготовить до 15 программ об известных писателях-охотниках.

Источник: РИА "Воронеж"

Помещения историко-этнографического музея охоты в селе Масловка Лискинского района задействуют в качестве студии для съемок научно-познавательных телепередач об известных писателях-охотниках. Об этом губернатору Алексею Гордееву сообщил председатель общественного экологического совета при облдепартаменте природных ресурсов и экологии, автор и ведущий программ телеканала «Охотник и рыболов» Владимир Климов. Встреча главы региона с Владимиром Климовым состоялась в пятницу, 15 декабря.

Планируется подготовить цикл из 10−15 программ. Рабочее название цикла передач — «С ружьем и лирой». Алексей Гордеев поддержал идею съемок в музее.

Историко-этнографический музей охоты открылся в апреле 2017 года. Здание музея площадью 350 кв. м стилизовано под охотничью избу. В экспозицию вошли оружие и трофеи, собранные бывшим охотинспектором Воронежской области Владимиром Климовым за 29 лет. По словам Климова, музей востребован у посетителей. В нем обустроили сафари-верандц, где летом появятся более 15 экспонатов, представленных Московским охотничьим клубом «Сафари». Кроме того, в ближайшее время в музее организуют Школу молодого охотника.

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