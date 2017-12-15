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17:20 (мск), источник: Kommersant.uz

Между Узбекистаном и Кыргызстаном возобновятся пассажирские автобусные перевозки

С 2018 года между Узбекистаном и Кыргызстаном возобновятся пассажирские автобусные перевозки. Сейчас речь идет о южных направлениях.

Источник: Kommersant.uz

Сейчас речь идет о южных направлениях. Например, ожидается запуск маршрутов Ош — Коканд — Бухара — Ташкент и Лейлек — Ташкент — Бишкек. Будут рейсы из Джалал-Абада, Кызыл-Кии и других городов.

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Следует отметить, до 1999 года существовали 44 рейса из Кыргызстана по территории Узбекистана, пока наша страна в одностороннем порядке не прервала их.

«В октябре успешно провели автопробег Ташкент — Ош — Иркештам — Кашгар. С нового года возобновим грузовые перевозки из Кашгара в Ташкент. Со следующего года будет курсировать сезонный поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи. Кроме того, в советские годы существовал поезд Джалал-Абад — Ташкент — Бишкек. Эти рейсы тоже будем изучать и возобновлять», — сказал министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

Он также сообщил, что с 29 декабря кыргызская «Эйр Манас» запустит регулярный рейс Бишкек — Ташкент, который будет осуществляться два раза в неделю. Кроме того, в следующем году обе стороны возобновят по два рейса по направлению Ош — Ташкент.

Как отмечает сайт 24.kg, на переговорах с узбекской стороной поднимался вопрос передвижения грузовых вагонов через Казахстан и Узбекистан в южные регионы. Ташкент согласился дать скидку на внутренний тариф, но решение окончательно не принято. Делегации двух стран встретятся 25 декабря, чтобы продолжить переговоры.

«Узбекская сторона изъявила желание прямого участия в строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. С КНР мы уже ведем переговоры. 25 декабря в Ташкенте пройдут прямые переговоры всех заинтересованных сторон. Мы нашли точки контакта. Есть предварительный маршрут, Кыргызстан настаивает на своем — Торугарт — Ат-Баши — Ак-Тала — Казарман — Джалал-Абад. Строительство дороги оценивается в сумму более $5 млрд. Споров, конечно, было много, но мы нашли выход», — заключил Жамшитбек Калилов.

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