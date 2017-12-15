Между Узбекистаном и Кыргызстаном возобновятся пассажирские автобусные перевозки

Источник: Kommersant.uz

Сейчас речь идет о южных направлениях. Например, ожидается запуск маршрутов Ош — Коканд — Бухара — Ташкент и Лейлек — Ташкент — Бишкек. Будут рейсы из Джалал-Абада, Кызыл-Кии и других городов.

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Следует отметить, до 1999 года существовали 44 рейса из Кыргызстана по территории Узбекистана, пока наша страна в одностороннем порядке не прервала их.

«В октябре успешно провели автопробег Ташкент — Ош — Иркештам — Кашгар. С нового года возобновим грузовые перевозки из Кашгара в Ташкент. Со следующего года будет курсировать сезонный поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи. Кроме того, в советские годы существовал поезд Джалал-Абад — Ташкент — Бишкек. Эти рейсы тоже будем изучать и возобновлять», — сказал министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов.

Он также сообщил, что с 29 декабря кыргызская «Эйр Манас» запустит регулярный рейс Бишкек — Ташкент, который будет осуществляться два раза в неделю. Кроме того, в следующем году обе стороны возобновят по два рейса по направлению Ош — Ташкент.

Как отмечает сайт 24.kg, на переговорах с узбекской стороной поднимался вопрос передвижения грузовых вагонов через Казахстан и Узбекистан в южные регионы. Ташкент согласился дать скидку на внутренний тариф, но решение окончательно не принято. Делегации двух стран встретятся 25 декабря, чтобы продолжить переговоры.