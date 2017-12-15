Самая высокая ледяная горка Европы появится в Петербурге
Ее возведут на территории порта «Морской фасад».
Ее возведут на территории порта «Морской фасад».
На территории пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове в Северной столице появится самая высокая ледяная горка в Европе. Ее высота 10 метров.
Покататься на ней горожане и гости города смогут в рамках фестиваля «ЗимаФест», который пройдет со 2 по 7 января. Его организует «Морской фасад» совместно с Комитетом по развитию туризма
Помимо горки, организаторы фестиваля обещают посетителям множество
— За отличное настроение и яркие эмоции самых маленьких посетителей будут отвечать Дед Мороз и Снегурочка, — сообщает
А к закрытию фестиваля 7 января комитет по развитию туризма города на Неве обещает грандиозный фейерверк. Его организуют в рамках городского фестиваля огня и фейерверков «Рождественская Звезда».