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16:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Самая высокая ледяная горка Европы появится в Петербурге

Ее возведут на территории порта «Морской фасад».

Источник: Комсомольская правда

На территории пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове в Северной столице появится самая высокая ледяная горка в Европе. Ее высота 10 метров.

Покататься на ней горожане и гости города смогут в рамках фестиваля «ЗимаФест», который пройдет со 2 по 7 января. Его организует «Морской фасад» совместно с Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Помимо горки, организаторы фестиваля обещают посетителям множество мастер-классов, катание на коньках с музыкальным сопровождением от популярных ди-джеев, а также различные квесты и шоу. И даже катание на собачьих упряжках — в рамках праздника будет проведен день «В гостях у хаски».

— За отличное настроение и яркие эмоции самых маленьких посетителей будут отвечать Дед Мороз и Снегурочка, — сообщает пресс-служба порта «Морской фасад».

А к закрытию фестиваля 7 января комитет по развитию туризма города на Неве обещает грандиозный фейерверк. Его организуют в рамках городского фестиваля огня и фейерверков «Рождественская Звезда».

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