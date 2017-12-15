В Краснодаре перед кинотеатром «Болгария» благоустроили площадь
В краевом центре привели в порядок площадь перед кинотеатром «Болгария». Теперь на этой территории появился газон, зеленые кустарники и розы.
В краевом центре привели в порядок площадь перед кинотеатром «Болгария». Теперь на этой территории появился газон, зеленые кустарники и розы.
Также выложили тротуарной плиткой пешеходные участки.
Кроме того, сделано уличное освещение, установлены бордюры, фонарные столбы и декоративные ограждения. На завершающем этапе по периметру площади разместили элементы благоустройства — лавочки, урны и качели.
Напомним, ранее мэр Краснодара заявил, что хочет отдать кинотеатр «Болгария» клубу КВН. Он отметил, что в городе существует огромная потребность в организации новых площадок, где молодежь могла бы развивать свои таланты.
Также он добавил, что своих помещений у клуба нет, но эту ситуацию можно исправить, отдав здание кинотеатра «Болгария».
Кинотеатр был открыт в 1967 году и сначала имел название «Космос». Возле него установлен памятник болгарскому революционеру Георгию Димитрову. С декабря 2004 года здание арендует киносеть «Монитор».