В Краснодаре перед кинотеатром «Болгария» благоустроили площадь

Источник: Комсомольская правда

Также выложили тротуарной плиткой пешеходные участки.

Кроме того, сделано уличное освещение, установлены бордюры, фонарные столбы и декоративные ограждения. На завершающем этапе по периметру площади разместили элементы благоустройства — лавочки, урны и качели.

Напомним, ранее мэр Краснодара заявил, что хочет отдать кинотеатр «Болгария» клубу КВН. Он отметил, что в городе существует огромная потребность в организации новых площадок, где молодежь могла бы развивать свои таланты.

Также он добавил, что своих помещений у клуба нет, но эту ситуацию можно исправить, отдав здание кинотеатра «Болгария».