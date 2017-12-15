Воронежская область получит 24 автомобиля скорой медпомощи
С начала года регион уже приобрел 39 машин для медиков.
С начала года регион уже приобрел 39 машин для медиков.
24 автомобиля скорой помощи получит Воронежская область до конца года за счет федеральных средств. Об этом говорилось сегодня, 15 декабря, в ходе приема граждан, который провел губернатор Алексей Гордеев в приемной президента РФ, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
Житель города Семилуки Анатолий Колупаев обратился по вопросу оказания скорой медицинской помощи жителям Семилукского район:
Первый заместитель руководителя департамента здравоохранения области Олег Минаков, присутствовавший на приеме, доложил, что в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» в 2017 году приобретено 39 автомобилей скорой помощи за счет средств областного бюджета.
В этом году ожидается поставка 24 автомобилей, приобретаемых за счет федеральных средств в рамках реализации правительственной программы. Постепенно решается и вопрос обновления автопарка санитарных автомобилей скорой медицинской помощи. Прорабатывается вопрос строительства новых подстанций на территории Воронежа для повышения доступности оказания скорой медицинской помощи.
Что касается Семилукского района, то, как рассказал губернатор, в первом квартале 2018 года амбулатория в селе Новосильское получит машину скорой помощи.
Губернатор также поручил департаменту здравоохранения совместно с департаментом финансов Воронежской области проработать вопрос и подготовить предложения по улучшению работы скорой медицинской помощи с учетом необходимого количества выездных бригад, мест их расположения и действующих нормативов.