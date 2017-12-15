Медведев поддержал популяризацию «Дальневосточного гектара» в соцсетях
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В четверг президент России Владимир Путин на ежегодной
Глава правительства встречается в пятницу с получателями «дальневосточного гектара». Один из участников общения Михаил Утробин из Хабаровского края рассказал премьеру, что хочет построить ферму, выращивать коров, а сейчас тиражирует свой проект в интернете через Instagram. «Нас тоже выложите?» — поинтересовался Медведев.
Его собеседник отметил, что на мероприятие не разрешили принести телефон. «Для популяризации проекта было бы неплохо», — отреагировал премьер.
Глава правительства согласился с предложением попросить
Сам Медведев является активным пользователем Instagram, количество его подписчиков исчисляется миллионами.