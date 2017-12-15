Медведев поддержал популяризацию «Дальневосточного гектара» в соцсетях

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал о возможности участия в программе «Дальневосточный гектар» для россиян, проживающих за рубежом. За период действия программы около 33 тысяч земельных участков уже передано в пользование, по 5,5 тысячи заявлений уполномоченные органы вынесли положительное решения.