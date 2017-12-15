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18:14 (мск), источник: РИА Недвижимость

Медведев поддержал популяризацию «Дальневосточного гектара» в соцсетях

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал одного из получателей «Дальневосточного гектара» в его желании популяризировать свою деятельность через социальные сети.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В четверг президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции рассказал о возможности участия в программе «Дальневосточный гектар» для россиян, проживающих за рубежом. За период действия программы около 33 тысяч земельных участков уже передано в пользование, по 5,5 тысячи заявлений уполномоченные органы вынесли положительное решения.

Глава правительства встречается в пятницу с получателями «дальневосточного гектара». Один из участников общения Михаил Утробин из Хабаровского края рассказал премьеру, что хочет построить ферму, выращивать коров, а сейчас тиражирует свой проект в интернете через Instagram. «Нас тоже выложите — поинтересовался Медведев.

Его собеседник отметил, что на мероприятие не разрешили принести телефон. «Для популяризации проекта было бы неплохо», — отреагировал премьер.

Глава правительства согласился с предложением попросить кого-нибудь сделать фото, которое впоследствии можно будет опубликовать в аккаунте «гектарника».

Сам Медведев является активным пользователем Instagram, количество его подписчиков исчисляется миллионами.

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