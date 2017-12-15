В Волгограде 3 января пройдет Парад сказочных героев
Парад сказочных героев ждет волгоградцев 3 января, костюмированное шествие пройдет по улице Мира от Комсомольского путепровода до площади Павших борцов.
Парад сказочных героев ждет волгоградцев 3 января, костюмированное шествие пройдет по улице Мира от Комсомольского путепровода до площади Павших борцов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, горожане смогу увидеть одновременно десятки персонажей любимых сказок и мультфильмов — от Снежной Королевы и Емели до Малефисенты и Супермена. Кроме того, в параде примут участие Морозко, персонажи из «Простоквашино», Дед Мороз, Петрушка и многие другие, волка Забиваку.
Местных жителей также ждут музыкальная программа, театральное шоу, конкурсная программа «Зимний стартинейджер-2018», танцевальный флешмоб.
Парад начнется в 13:00.