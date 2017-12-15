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17:20 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 3 января пройдет Парад сказочных героев

Парад сказочных героев ждет волгоградцев 3 января, костюмированное шествие пройдет по улице Мира от Комсомольского путепровода до площади Павших борцов.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, горожане смогу увидеть одновременно десятки персонажей любимых сказок и мультфильмов — от Снежной Королевы и Емели до Малефисенты и Супермена. Кроме того, в параде примут участие Морозко, персонажи из «Простоквашино», Дед Мороз, Петрушка и многие другие, волка Забиваку.

Местных жителей также ждут музыкальная программа, театральное шоу, конкурсная программа «Зимний стартинейджер-2018», танцевальный флешмоб.

Парад начнется в 13:00.

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