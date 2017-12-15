В Волгограде 3 января пройдет Парад сказочных героев

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, горожане смогу увидеть одновременно десятки персонажей любимых сказок и мультфильмов — от Снежной Королевы и Емели до Малефисенты и Супермена. Кроме того, в параде примут участие Морозко, персонажи из «Простоквашино», Дед Мороз, Петрушка и многие другие, волка Забиваку.