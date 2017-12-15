Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Верните Аляску: в России ответили послу США на заявление о Крыме
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
«Победа» запретила брать в салон больше багажа даже за деньги
Назван лучший по качеству жизни город России
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
Истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы
СМИ: Погребняк проехалась в метро в «нагом» платье
Даша Жукова устроила вечеринку перед Рождеством
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн»
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
ТНТ пришлось извиниться за шутку Comedy Woman
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
17:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра и метели 15—16 декабря

МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра и метели 15—16 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Согласно информации, в период с 16:00 до 19:00 15 декабря, а также ночью и утром 16 декабря, местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются усиления южного ветра порывами до 12−17 м/с и метель.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, нарушения в работе систем ЖКХ.

Также из-за метели увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автотрассах, связанных со скоплениями легкового и большегрузного транспорта, и возможно увеличение количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Улюкаев может быть освобожден от наказания в колонии
Банк России снизил ключевую ставку
РФ и Египет договорились возобновить регулярное авиасообщение
Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes
Прокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков
Песков рассказал, почему Путин не упоминает фамилию Навального
Оксфордский словарь назвал слово года
Спорт
Революция в олимпийских воротах. Кошечкин съел молодёжь? Сорокин и Шестёркин теперь на вторых ролях в сборной России
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь