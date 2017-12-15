МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за сильного ветра и метели 15—16 декабря
МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области
МЧС предупреждает о возможности чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области
Об этом сообщает
Согласно информации, в период с 16:00 до 19:00 15 декабря, а также ночью и утром 16 декабря, местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидаются усиления южного ветра порывами до 12−17 м/с и метель.
Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, возможны обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой, нарушения в работе систем ЖКХ.
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