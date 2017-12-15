Власти рассказали, когда москвичи встанут в пробках перед Новым годом

Источник: РИА "Новости"

До Нового года остается чуть больше двух недель, но многие водители в столице уже сейчас ощущают постепенное ухудшение ситуации на дорогах. «Газета.Ru» попыталась разобраться, когда москвичам и гостям города стоить ждать самых больших заторов и почему автомобилисты упорно не хотят в эти дни пересаживаться в общественный транспорт.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) «Газете.Ru» подтвердили, что в последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок.

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Начинаются предновогодние хлопоты, москвичи и гости столицы совершают большое количество покупок, чаще передвигаются по городу на личном транспорте. Пресс-служба ЦОДД

В связи с этим в Москве ожидается ухудшение дорожного движения, в частности у торгово-развлекательных центров и крупных магазинов. Также не стоит забывать и о таком немаловажном факторе, как погода. В снежные дни резко возрастает количество аварий. Метель, гололедица — все эти факторы негативно влияют на аварийность, и как следствие осложнение дорожной ситуации.

Если в снежные дни часть автомобилистов пересядут на общественный транспорт, городу будет значительно лучше. Пресс-служба ЦОДД

Специалисты назвали дни, когда ситуация будет наиболее напряженной.

«Основной пик транспортной загруженности придется именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве будет напряженной. В прошлом году в середине месяца, а именно 14 — 18 декабря, количество автомобилей в городе было на уровне 3,71 млн. На предпоследней неделе (21 — 25 декабря) наблюдалось увеличение среднесуточного числа до 3,73 млн. При этом в последнюю неделю года среднее число автомобилей начало резко уменьшаться. Это связано с тем, что многие горожане берут отпуска в последние дни года», — рассказали в ЦОДД.

В нынешнем году ситуация будет аналогичной.

«После 15-го числа мы уже начнем чувствовать увеличение числа автомобилей на дорогах. Основной пик придется на 25 — 28 декабря. А уже начиная с 29 декабря количество авто пойдет на спад. И 29 — 30 декабря на дорогах не должно быть коллапса. А 31 декабря на дорогах будет в принципе свободно, но будут локальные затруднения у крупных магазинов и торговых центров, а также у других различных развлекательных заведений», — рассказали в центре, являющимся структурным подразделением Департамента транспорта.

Руководитель проекта «Пробковорот» Виктор Осипков отмечает, что люди каждый раз эмоционально воспринимают декабрьские пробки, потому что сезонные колебания превалируют над межгодовым.

То есть им трудно сравнивать эти заторы с прошлогодней ситуацией, когда было все тоже самое, об этом просто все забыли. Поэтому каждый раз все жалуются, что происходит что-то невероятное, хотя были случаи, когда люди стояли на МКАД в заторе по 12 часов — такие вещи просто стираются из памяти. Виктор Осипков Руководитель проекта «Пробковорот»

По данным Осипкова, предновогоднее «стояние» началось в столице еще неделю назад — это можно понять по резко осложнившейся дорожной ситуации в выходные дни. «Настоящий пик начнется 22 декабря и будет длиться неделю, хотя уже в эти выходные ездить будет очень непросто. Сразу после Нового года, с 1 по 4 число на дорогах будет традиционно пусто», — отмечает Осипков.

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Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что ситуация на дорогах не меняется много лет.

«Есть какие-то отклонения на 3−5%, но это никто не замечает, люди так устроены, что воспринимают всю картину в целом. Поэтому ситуация у нас находится в стабильно плохом состоянии и никаких улучшений в перспективе ждать не приходится. Чудовищными темпами идет застройка районов на периферии столицы. Люди там просто вынуждены обзаводиться машинами, потому что там нет ничего — работы, магазинов, в любое место нужно ездить», — говорит он.

Эксперт выделяет три причины, которые из года в год способствуют формированию гигантских предновогодних заторов: «Во-первых, это возросшая интенсивность движения тех машин, которые уже есть в Москве. Они начинают ездить гораздо активнее перед Новым годом, потому что людям нужно успеть сразу в несколько мест, к тому же перевозить на автомобиле какие-то габаритные подарки или елку гораздо удобнее».

Во-вторых, ассортимент товаров в столице объективно гораздо лучше, чем даже в ближнем Подмосковье, а цены при этом ниже. Так как-то интернет-магазины в основном не доставляют покупки даже в соседние города, люди сами едут в столицу забирать самовывозом. Учитывая, что в конце года очень много скидок и распродаж, количество таких покупателей велико. Ну и третья причина — наш климат. Петр Шкуматов Координатор сообщества «Синие ведерки»

«Люди инстинктивно выбирают машину ради тепла и комфорта, предпочитая плохо ехать, чем хорошо идти и замерзать в промозглую и сырую погоду. Долго находиться на улице в это время просто невозможно, поэтому у кого есть такая возможность, все стараются сесть за руль».