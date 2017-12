Как провести выходные в Санкт-Петербурге

Масштабное ностальгическое событие вновь соберет в Петербурге главных звезд сразу трех десятилетий — 70-х, 80-х и 90-х годов. В этом году на сцене Ледового дворца своих песни исполнят C.C. CATCH («Heaven And Hell», «Сause You Are Young»), OTTAWAN («D.I.S.C.O.» и «Hands Up»), BACCARA («Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie»). Не обойдется без сюрпризов. Впервые на фестиваль приедет суперзвезда 90х DANA INTERNATIONAL, чья песня «Viva la Diva» после победы на Евровидении мгновенно стала хитом во всем мире. В списке российских участников фестиваля Юрий Шатунов, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Виктор Салтыков, группа Поющие гитары и другие любимые миллионами музыканты.

Новое юмористическое шоу «Best of the best of the best» от известных комиков Михаила Галустяна и Александра Реввы. Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение гарантированы. В программе шоу — музыкальные и комедийные номера, лучшие миниатюры, а также свежие юмористические зарисовки. Участниками концерта станут Гадя Петрович Хренова, бабушки Сирануш и Ревва, Мохнатый хмель, Жорик Вартанов и другие не менее любимые образы. Специальные гости вечера: Артур Пирожков и Бородач.