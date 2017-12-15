Как провести выходные в Санкт-Петербурге
Афиша развлечений: куда сходить на выходные в
Афиша развлечений: куда сходить на выходные в
Предновогодняя суета уже охватила Петербург. Улицы сверкают огоньками, в воздухе витает ощущение праздника, а горожане ломают голову над идеями необычных подарков. Если вы не знаете, где их найти — отправляйтесь на Петербургскую ярмарку. В течение двух дней несколько сотен мастеров представят тысячи самых удивительных товаров, которые станут оригинальным сюрпризом для ваших друзей и близких.
На Казанской, 7 петербуржцы смогут приобрести ювелирные изделия ручной работы и авторские украшения, одежду от молодых дизайнеров, вязанные изделия, керамику, картины, сувениры и многое другое. Кроме того, гости праздника смогут не только купить подарки, но и сделать их своими руками. В рамках ярмарки пройдет образовательная программа с лекциями и
Где: Казанская, 7.
Когда:
Начало: 12.00.
Вход бесплатный.
Приключения «Жар-птицы» в Северной столице.
Сказочное музыкальное шоу по мотивам русских народных сказок. Согласно сюжету, в дивном царском саду растут волшебные наливные яблочки, которые повадилась таскать
Пытаясь выполнить задания, добрый молодец столкнулся со страшными испытаниями. Какими именно — юные петербуржцы узнают в театре «На Неве». В спектакле используются роскошные костюмы и декорации, необычные сценические эффекты и оригинальный свет. Роли исполняют молодые актеры, а в хореографических номерах задействована балетная труппа. Фольклорные элементы сочетаются с современной музыкой и хореографией, а текст сказки звучит в стихах, полных искрометного юмора.
Где: ДДТ «На Неве», Измайловский проспект, 8 А.
Когда: 16 декабря.
Начало: 12.00, 15.00.
Цена билетов: 300 — 1000 рублей.
Легенды «Ретро ФМ» зажгут в Петербурге.
Масштабное ностальгическое событие вновь соберет в Петербурге главных звезд сразу трех десятилетий — 70-х, 80-х и 90-х годов. В этом году на сцене Ледового дворца своих песни исполнят C.C. CATCH («Heaven And Hell», «Сause You Are Young»), OTTAWAN («D.I.S.C.O.» и «Hands Up»), BACCARA («Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie»). Не обойдется без сюрпризов. Впервые на фестиваль приедет суперзвезда 90х DANA INTERNATIONAL, чья песня «Viva la Diva» после победы на Евровидении мгновенно стала хитом во всем мире. В списке российских участников фестиваля Юрий Шатунов, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Виктор Салтыков, группа Поющие гитары и другие любимые миллионами музыканты.
Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.
Когда: 16 декабря.
Начало: 18.00.
Цена билетов: 1200 — 8000 рублей.
Ефим Шифрин даст концерт в петербургской Синагоге.
На этой неделе еврейские общины всего мира отмечают Хануку — самый светлый и радостный из всех праздников древнего народа. В воскресенье, 17 декабря, в петербургской Большой Хоральной Синагоге состоится праздничный концерт. Среди его участников — московская группа «Mostov Band» с популярными еврейскими песнями, а также юморист Ефим Шифрин. На концерт приглашаются все желающие, вне зависимости от национальности и вероисповедания.
Где: Лермонтовский проспект, 2.
Когда: 17 декабря.
Начало: 19.00.
Цена билетов: 350 — 2600 рублей.
Порция отличного настроения от Михаила Галустяна и Александра Реввы.
Новое юмористическое шоу «Best of the best of the best» от известных комиков Михаила Галустяна и Александра Реввы. Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение гарантированы. В программе шоу — музыкальные и комедийные номера, лучшие миниатюры, а также свежие юмористические зарисовки. Участниками концерта станут Гадя Петрович Хренова, бабушки Сирануш и Ревва, Мохнатый хмель, Жорик Вартанов и другие не менее любимые образы. Специальные гости вечера: Артур Пирожков и Бородач.
Где: КСК Сибур Арена, Футбольная аллея, 8.
Когда: 17 декабря.
Начало: 19.00.
Цена билетов: 1500 — 15000 рублей.
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