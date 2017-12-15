Как провести выходные в Санкт-Петербурге

Мастер-классы и сюрпризы на Петербургской ярмарке.

Предновогодняя суета уже охватила Петербург. Улицы сверкают огоньками, в воздухе витает ощущение праздника, а горожане ломают голову над идеями необычных подарков. Если вы не знаете, где их найти — отправляйтесь на Петербургскую ярмарку. В течение двух дней несколько сотен мастеров представят тысячи самых удивительных товаров, которые станут оригинальным сюрпризом для ваших друзей и близких.

На Казанской, 7 петербуржцы смогут приобрести ювелирные изделия ручной работы и авторские украшения, одежду от молодых дизайнеров, вязанные изделия, керамику, картины, сувениры и многое другое. Кроме того, гости праздника смогут не только купить подарки, но и сделать их своими руками. В рамках ярмарки пройдет образовательная программа с лекциями и мастер-классами. Настоящие гуру ремесел расскажут, объяснят и покажут, как создаются игрушки из шерсти, новогодние венки, ловцы снов, витражи и другие изделия.

Где: Казанская, 7.

Когда: 16—17 декабря .

Начало: 12.00.

Вход бесплатный.

Приключения «Жар-птицы» в Северной столице.

Сказочное музыкальное шоу по мотивам русских народных сказок. Согласно сюжету, в дивном царском саду растут волшебные наливные яблочки, которые повадилась таскать Жар-Птица. Об этом узнал Царь и отправил своего подданного Ивана-стрельца добыть пернатую воровку, а также привезти ему дивную невесту — Елену Прекрасную.

Пытаясь выполнить задания, добрый молодец столкнулся со страшными испытаниями. Какими именно — юные петербуржцы узнают в театре «На Неве». В спектакле используются роскошные костюмы и декорации, необычные сценические эффекты и оригинальный свет. Роли исполняют молодые актеры, а в хореографических номерах задействована балетная труппа. Фольклорные элементы сочетаются с современной музыкой и хореографией, а текст сказки звучит в стихах, полных искрометного юмора.

Где: ДДТ «На Неве», Измайловский проспект, 8 А.

Когда: 16 декабря.

Начало: 12.00, 15.00.

Цена билетов: 300 — 1000 рублей.

Легенды «Ретро ФМ» зажгут в Петербурге.

Масштабное ностальгическое событие вновь соберет в Петербурге главных звезд сразу трех десятилетий — 70-х, 80-х и 90-х годов. В этом году на сцене Ледового дворца своих песни исполнят C.C. CATCH («Heaven And Hell», «Сause You Are Young»), OTTAWAN («D.I.S.C.O.» и «Hands Up»), BACCARA («Cara Mia», «Yes Sir, I Can Boogie»). Не обойдется без сюрпризов. Впервые на фестиваль приедет суперзвезда 90х DANA INTERNATIONAL, чья песня «Viva la Diva» после победы на Евровидении мгновенно стала хитом во всем мире. В списке российских участников фестиваля Юрий Шатунов, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Виктор Салтыков, группа Поющие гитары и другие любимые миллионами музыканты.

Где: Ледовый дворец, проспект Пятилеток, 1.

Когда: 16 декабря.

Начало: 18.00.

Цена билетов: 1200 — 8000 рублей.

Ефим Шифрин даст концерт в петербургской Синагоге.

На этой неделе еврейские общины всего мира отмечают Хануку — самый светлый и радостный из всех праздников древнего народа. В воскресенье, 17 декабря, в петербургской Большой Хоральной Синагоге состоится праздничный концерт. Среди его участников — московская группа «Mostov Band» с популярными еврейскими песнями, а также юморист Ефим Шифрин. На концерт приглашаются все желающие, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Где: Лермонтовский проспект, 2.

Когда: 17 декабря.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 350 — 2600 рублей.

Порция отличного настроения от Михаила Галустяна и Александра Реввы.

Новое юмористическое шоу «Best of the best of the best» от известных комиков Михаила Галустяна и Александра Реввы. Фирменный юмор дуэта не оставит равнодушным никого: смех и позитивное настроение гарантированы. В программе шоу — музыкальные и комедийные номера, лучшие миниатюры, а также свежие юмористические зарисовки. Участниками концерта станут Гадя Петрович Хренова, бабушки Сирануш и Ревва, Мохнатый хмель, Жорик Вартанов и другие не менее любимые образы. Специальные гости вечера: Артур Пирожков и Бородач.

Где: КСК Сибур Арена, Футбольная аллея, 8.

Когда: 17 декабря.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1500 — 15000 рублей.

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