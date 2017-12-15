Нижегородский дептранс предупредил водителей о работе эвакуаторов в дни новогодних праздников

Источник: НИА-Нижний Новгород

Информацию о работе муниципальных служб перемещения сообщил заместитель директора департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Валерий Лунев на пресс-конференции 15 декабря 2017 года.

По его словам, работа эвакуаторов не будет прекращена в праздничные дни из соображений безопасности граждан. В первую очередь будут эвакуироваться машины, которые затрудняют движение и мешают переходить дороги.

При этом глава Нижнего Новгорода Елизавета Cолонченко пообещала, что администрация учтет просьбу нижегородцев ограничить эвакуацию автомобилей только тем транспортом, который действительно создает угрозу безопасности передвижения и не перемещать транспорт, который просто запаркован с нарушением правил, но не создает помех.

Лунев также уточнил, что дополнительных парковочных мест для граждан на время праздников не предусмотрено и добавил, что «администрация предпримет все меры, чтобы платная парковка на пл. Горького к концу декабря начала свою работу».