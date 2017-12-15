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22:51 (мск), источник: РИА Новости

Получившая травму в Таиланде россиянка вышла из комы, сообщила ее сестра

ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек — РИА Новости. Жительница Челябинска Марина Логинова, получившая травму на отдыхе в Таиланде, вышла из комы в челябинской больнице, сообщила ее сестра Елена Логинова.

В конце октября Марина Логинова получила сложную черепно-мозговую травму при падении с велосипеда, у которого отказали тормоза. Она находилась в частной больнице Bangkok Hospital в провинции Трат, куда ее доставили сразу после аварии. По словам родственников, россиянка перенесла четыре операции. Позже, 26 ноября, спецбортом ее доставили в Челябинск.

«Из комы Марина вышла, но сознания нет… Это сказали врачи… Травма слишком серьезная. Сейчас она либо в вегетативном состоянии, либо в состоянии малого сознания. Эти два состояния схожи. Если и произойдет выход ее из данного состояния, то это будет по истечении 3−6 месяцев», — написала Елена на странице в соцсети ВКонтакте, посвященной состоянию здоровья Марины.

Также она уточнила, что по словам врачей, прогнозов по восстановлению памяти у Марины они не дают.

Родственники каждый день посещают пострадавшую — так, супруг Алексей включает Марине ее любимую музыку, а мама читает сказки, сообщила Елена.

Кроме того, родственники планируют в дальнейшем перевезти Марину в клинику мозга в Екатеринбурге, написала она, добавив, что это лечение будет платным и сбор средств для Марины продолжается.

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