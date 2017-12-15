В омских школах пока не собираются отменять уроки из-за морозов

При этом в школах отменять занятия пока не готовы. По нормам регионального министерства образования в младших классах уроки не проводят при температуре ниже -30 градусов. Ученики 5−9-х классов могут не ходить в школу при -32, а занятия в старших классах способны остановить только морозы в -35 градусов.

— Но все на усмотрение родителей, которые утром смотрят на температуру за окном и принимают самостоятельно решение, отпускать или нет своего ребенка на занятия. Соответствующие рекомендации уже есть во всех школах области и города. Но пока сильных морозов мы не наблюдаем, и, скорее всего, в понедельник такой температуры не будет и занятия состоятся, — пояснили «ОмскЗдесь» в пресс-службе Минобразования.