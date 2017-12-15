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22:46 (мск), источник: Om1.ru

В омских школах пока не собираются отменять уроки из-за морозов

Первоклассникам разрешается «прогулять» учебу только в -30. Омская область близка к этому, но еще не хватает пары градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 74% 759 мм рт. ст. 4 м/с

Синоптики спрогнозировали в Омской области похолодание до -30 градусов. Впрочем, такие температуры ожидаются только ночью, днем морозы будут достигать -23 градусов. Морозную погоду обещают на всю следующую неделю.

При этом в школах отменять занятия пока не готовы. По нормам регионального министерства образования в младших классах уроки не проводят при температуре ниже -30 градусов. Ученики 5−9-х классов могут не ходить в школу при -32, а занятия в старших классах способны остановить только морозы в -35 градусов.

— Но все на усмотрение родителей, которые утром смотрят на температуру за окном и принимают самостоятельно решение, отпускать или нет своего ребенка на занятия. Соответствующие рекомендации уже есть во всех школах области и города. Но пока сильных морозов мы не наблюдаем, и, скорее всего, в понедельник такой температуры не будет и занятия состоятся, — пояснили «ОмскЗдесь» в пресс-службе Минобразования.

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