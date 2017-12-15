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18:46 (мск), источник: Вести.Ru

В кварталах реновации могут появиться парящие мосты

Внутри каждого квартала архитекторы предлагают создать пешеходные тротуары и дороги для низкоскоростного транспорта.

Внутри каждого квартала архитекторы предлагают создать пешеходные тротуары и дороги для низкоскоростного транспорта, автомобильные магистрали, разделяющие четыре квартала, предполагается объединить пешеходными мостами. Каскад парящих мостов войдет в проект реконструкции набережной. Ранее представитель другого консорциума, претендующего на победу в конкурсе концепций, рассказал, что при реновации района может появиться фуникулер через Москву-реку. Конкурс на экспериментальные площадки реновации стартовал 25 апреля. Его проводят для выбора наилучших решений по пяти пилотным площадкам в районах Кузьминки, Царицыно, Головинский, Хорошево-Мневники и Проспект Вернадского. В финал вышли 20 проектов. На площадку в Хорошево-Мневниках претендует пять консорциумов, передает «Интерфакс».

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