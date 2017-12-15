В кварталах реновации могут появиться парящие мосты
Внутри каждого квартала архитекторы предлагают создать пешеходные тротуары и дороги для низкоскоростного транспорта.
Внутри каждого квартала архитекторы предлагают создать пешеходные тротуары и дороги для низкоскоростного транспорта.
Внутри каждого квартала архитекторы предлагают создать пешеходные тротуары и дороги для низкоскоростного транспорта, автомобильные магистрали, разделяющие четыре квартала, предполагается объединить пешеходными мостами. Каскад парящих мостов войдет в проект реконструкции набережной. Ранее представитель другого консорциума, претендующего на победу в конкурсе концепций, рассказал, что при реновации района может появиться фуникулер через