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18:25 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС назвали источник неприятного запаха в Москве

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Основным источником запаха сероводорода в Московском регионе стала свалка «Кучино» в подмосковной Балашихе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Источник: РИА Новости
Составлены акты превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе были выявлены вблизи полигона твердых бытовых отходов “Кучино” в Балашихе, по периметру которого проведено бурение 36 скважин, установлена система очистки и утилизации биогаза, работает один газосжигательный сектор.
Пресс-служба МЧС России

По его словам, непрерывный мониторинг экологической обстановки стационарными постами «Мосэкомониторинга» ежедневно фиксируют превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе в среднем в три раза, максимальное разовое превышение — в 34,8 раза — было зафиксировано на посту «Балашиха-Речная».

По словам представителя МЧС, специалисты пришли к выводу, что основной причиной постороннего запаха стала свалка «Кучино» в Балашихе, а также неблагоприятные условия, мешающие его рассеиванию, вместе с выхлопными газами.

Жители Москвы, Химок, Лобни, Мытищ и Балашихи жаловались на неприятный запах в столице на минувшей неделе. Роспотребнадзор провел исследование, отобрав пробы воздуха в девяти столичных административных округах.

В ведомстве сообщили, что «причиной неприятных запахов могли явиться меркаптаны и их производные». Как уточнялось, основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности и энергетики, использующие либо хранящие эти вещества в качестве одорантов.

Во вторник глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что Росгидромет представит в течение двух дней результаты проверки по неприятному запаху в Москве, а глава Росприроднадзора Артем Сидоров отметил, что на промышленных объектах Москвы не обнаружено превышение нормы выбросов в воздухе.

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