В Самарской области ищут пропавшего пенсионера
Валерий Дейн ушел из дома вечером 31 мая прошлого года и до сих пор не вернулся.
Валерий Дейн ушел из дома вечером 31 мая прошлого года и до сих пор не вернулся.
Полиция ищет пропавшего жителя Сызрани. 65-летний Валерий Дейн ушел из дома в половине седьмого вечера 31 мая 2016 года. Он до сих пор не вернулся и не сообщил о себе.
Приметы: на вид 60−65 лет; рост 160−174 см; худощавого телосложения; лицо овальное бледное; длинные, волнистые,
Был одет: черная футболка, синие джинсы, коричневые ботинки.
Если вам