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18:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области ищут пропавшего пенсионера

Валерий Дейн ушел из дома вечером 31 мая прошлого года и до сих пор не вернулся.

Полиция ищет пропавшего жителя Сызрани. 65-летний Валерий Дейн ушел из дома в половине седьмого вечера 31 мая 2016 года. Он до сих пор не вернулся и не сообщил о себе.

Приметы: на вид 60−65 лет; рост 160−174 см; худощавого телосложения; лицо овальное бледное; длинные, волнистые, темно-русые волосы; глаза голубые.

Был одет: черная футболка, синие джинсы, коричневые ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщите об этом в МУ МВД России «Сызранское», ул. Кирова, 7, каб. 323, тел. (88464) 35−58−36, 8−937−238−17−39 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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