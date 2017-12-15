В Брест хотят вернуть Библию, напечатанную 450 лет назад

Источник: Sputnik.by

БРЕСТ, 15 дек — Sputnik. Бронзовый памятный знак появился в Бресте к 500-летию белорусского книгопечатания.

Памятник изданию Библии, выпущенному в Бресте в 1563 году, установлен в центральной части города. Бронзовая его часть выполнена в виде открытой книги. Камень-постамент, на котором она держится, специально привезен из Карелии.

Внутри памятника спрятана точка доступа Wi-Fi, подключившись к которой можно попасть на локальный сайт с историческими фактами о Брестской Библии на шести языках: белорусском, русском, украинском, польском, английском и китайском.

Полное издание ищут около 20 лет

Брестская библия была напечатана 4 сентября 1563 года в типографии Николая Радзивилла Черного, которая находилась на территории современной Брестской крепости. Это самое большое по объему печатное издание XVI—XVII вв. еков Великого Княжества Литовского.

«Мы вместе с Ягеллонским университетом точно посчитали, что теперь официально в хранилищах Европы — библиотеках и различных коллекциях — находится 130 экземпляров Брестской Библии», — рассказала Sputnik заместитель директора по научной работе Брестской областной библиотеки Алла Мяснянкина.

Для сравнения, пять ее уцелевших экземпляров есть в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, шесть — в Российской государственной библиотеке в Москве. Уже у нас в стране есть один неполный экземпляр этой книги — в Центральной научной библиотеке НАН. В Бресте в фонде областной библиотеки хранится фрагмент Радзивилловской Библии из 121 страницы с обложкой XVIII века. Несколько лет ведется речь о том, что максимально полное издание уникальной Библии нужно вернуть в город, в котором она была напечатана.

«Буквально две недели назад на аукционе в Польше Брестская Библия была продана примерно за 40 тысяч долларов. Выставлена как лот № 1 и была продана, кому — неизвестно и от кого — неизвестно. Но мы тоже не теряем надежды приобрести экземпляр для нашего отдела редкой книги и для всех брестчан», — поделилась специалист.

До этого появления Радзивиловскую Библию не видели на аукционах около 20 лет, поэтому найти ее проблематично. Но, по словам мэра Бреста Александра Рогачука, уже сейчас ведутся переговоры с частными коллекционерами, чтобы приобрести издание.

Чем уникальна Брестская Библия?

Как пояснила Алла Мяснянкина, Брест стал появляться на средневековых картах Европы именно после того, как в нем была напечатана Брестская Библия.

«Библия — это был большой, как бы теперь сказали, пиар-проект Николая Радзивилла Черного. Он издавал ее на свои деньги. Были вложены немалые деньги на тот момент. И получилась самая большая, богато украшенная и, с научной точки зрения, правильно организованная книга», — продолжила замдиректор.

По предположениям ученых, книга была напечатана тиражом до тысячи экземпляров. В ней использовался готический шрифт. Все изображения, буквицы, заставки и буквы остались четкими даже спустя 450 лет.

«Какого уровня должна была быть культура в городе для того, чтобы можно было осуществить ее перевод и печать. Печатью книги занимались ювелиры города — злотники. Значит, в городе были такие ювелиры и такие типографы, которые смогли осуществить задумку князя», — выражает удивление Алла Мяснянкина.

В Библии есть два титульных листа — для Старого и Нового Заветов, а также гравюры-иллюстрации для первых частей Старого Завета. Именно их в первую очередь и вырывали. Это одна из причин того, что полных версий книги осталось не так много.

«В этой книге — исключительные иллюстрации, великолепные гравюры. По формату гравюры Брестской Библии вполне могут быть использованы для украшения интерьеров и повешены на стены кабинетов», — объяснила специалист.

Как известно, Николай Радзивилл Черный перешел в протестантизм. После его смерти сын князя, будучи ярым католиком, приказал собрать протестантские брестские издания отца и сжечь их во дворе Несвижского замка.

«Этой Библией пользовались позже и православные, и католики. Вырывали те места, которые считаются неправильными, и просто ей пользовались. Для того, чтобы было непонятно, что это за Библия, вырывались и титульные листы», — рассказала замдиректора.

Книга, по словам Аллы Мяснянкиной, оказала своим существованием сильное впечатление на всю полиграфическую отрасль Европы.

«Есть предположение, что Франциск Скорина, когда печатал свою Библию, явно был под влиянием брестской. Оригинально, но, явно, похоже», — считает собеседница.

Символ светлого пути

Фрагмент Библии, который сейчас хранится в отделе редкой книги областной библиотеки, по мнению ученых, находился ранее в библиотеке какого-то помещика.

В 2003 году этот экземпляр был восстановлен усилиями профессора Ягеллонского университета Вацлава Валецкого и мецената Петра Кроликовского. Городские власти к 1000-летию Бреста в 2019 году надеются вернуть полный вариант Радзивилловской Библии.