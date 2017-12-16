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00:53 (мск), источник: N + 1

Уже летавшая Falcon 9 запустила уже летавший корабль Dragon. И снова села

Компания SpaceX впервые запустила на ракете Falcon 9 с использованной первой ступенью космический корабль Dragon, уже летавший к МКС. Кроме того, это первая миссия по доставке грузов на МКС на ракете с повторно использованной первой ступенью. Трансляция запуска велась на YouTube-канале компании.

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SpaceX при разработке как ракет-носителей, так и космических кораблей, рассчитывает на их многоразовое использование. В конце 2015 года компания впервые посадила первую ступень Falcon 9 после запуска ракеты, и после этого совершила множество успешных посадок, но долгое время не использовала эти ступени повторно. Но в 2017 году компании удалось достичь заметного прогресса в области многоразовой космонавтики: в конце марта SpaceX впервые успешно запустила и посадила уже летавшую первую ступень, а летом впервые повторно запустила уже использованный космический корабль Dragon.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь компания смогла запустить корабль Dragon, использованный во время миссии CRS-6 по снабжению МКС в апреле 2015 года, на ракете Falcon 9 с первой ступенью, использованной в июне 2017 года во время миссии CRS-11. На этот раз Dragon выполняет миссию CRS-13, в рамках которой он доставит на МКС почти 2,2 тонны грузов, в том числе продовольствие для космонавтов и материалы для исследований на станции. Помимо этого он доставит на станцию новый сенсор космического мусора, который сможет отслеживать обломки размером менее миллиметра.

Запуск состоялся 15 декабря в 18:36 по московскому времени с Космического пускового комплекса-40 на мысе Канаверал в штате Флорида. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась от ракеты, и еще через пять минут она приземлилась обратно на пусковой комплекс. Через 11 минут после старта космический корабль Dragon раскрыл солнечные панели. Он должен прибыть к МКС 17 декабря 2017 года. Примерно через месяц после этого он отстыкуется от станции и вернет на землю более 1,6 тонны груза.

Интересно, что SpaceX планирует и дальше совершенствовать многоразовость своей техники. Например, в марте 2017 года компания приземлила на парашютах половину головного обтекателя Falcon 9, правда, о второй половине представили SpaceX умолчали. Также компания планирует попробовать посадить вторую ступень разрабатываемой сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, первый полет которой назначен на январь 2018 года.

Григорий Копиев

Прорыв SpaceX: космонавтика становится многоразовой
Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта© Ньюстюб
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