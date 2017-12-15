Трасса M21 будет расширена до четырех полос (Bидео)

Источник: Noi.md

По данным Министерства экономики и инфраструктуры, до 2019 года Балканское шоссе будет расширено до четырех полос.

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Пресс-секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Валериу Русу в телефонном разговоре с корреспондентом новостного портала NOI.md заявил, что работы по расчистке дороги в данной зоне начались еще на прошлой неделе, а проект по обновлению и обустройству трассы M21 Кишинев — Дубоссары — Полтава будет проводиться в четыре этапа.

«В настоящее время ведутся работы по строительству двух мостов и двух проездов через реку Бык и железную дорогу на трассе M21», — отметил Валериу Русу.

По информации Министерства экономики и инфраструктуры, мосты будут сданы в эксплуатацию в декабре 2018 года. До сих пор на их строительство было потрачено около 20 миллионов леев, выделенных из Дорожного фонда. В 2018 году в ходе тендера будет отобрана компания, которая займется расширением дороги.