Трасса M21 будет расширена до четырех полос (Bидео)
Конец всем страданиям автовладельцев! Началось строительство кольцевой дороги вокруг Кишинева.
Конец всем страданиям автовладельцев! Началось строительство кольцевой дороги вокруг Кишинева.
По данным Министерства экономики и инфраструктуры, до 2019 года Балканское шоссе будет расширено до четырех полос.
«В настоящее время ведутся работы по строительству двух мостов и двух проездов через реку Бык и железную дорогу на трассе M21», — отметил Валериу Русу.
По информации Министерства экономики и инфраструктуры, мосты будут сданы в эксплуатацию в декабре 2018 года. До сих пор на их строительство было потрачено около 20 миллионов леев, выделенных из Дорожного фонда. В 2018 году в ходе тендера будет отобрана компания, которая займется расширением дороги.