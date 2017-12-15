МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве на выходных
МЧС по Москве предупредило о дожде, мокром снеге, гололедице и порывистом ветре в столице в выходные и в понедельник
МЧС по Москве предупредило о дожде, мокром снеге, гололедице и порывистом ветре в столице в выходные и в понедельник
В ведомстве подчеркнули, что в выходные местами возможно усиление ветра с порывами 13−18 м/с. При этом во второй половине дня в воскресенье ожидается понижение температуры «до отрицательных значений». Гололедица и мокрый снег ожидается в понедельник.