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22:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МЧС предупредило о гололедице и сильном ветре в Москве на выходных

МЧС по Москве предупредило о дожде, мокром снеге, гололедице и порывистом ветре в столице в выходные и в понедельник из-за влияния активного циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

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Источник: AP 2017

В ведомстве подчеркнули, что в выходные местами возможно усиление ветра с порывами 13−18 м/с. При этом во второй половине дня в воскресенье ожидается понижение температуры «до отрицательных значений». Гололедица и мокрый снег ожидается в понедельник.

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19:27 (мск)© Ньюстюб
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