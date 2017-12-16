Дмитрия Медведева попросили оказать медпомощь
Премьеру рассказали о проблемах российских пациентов.
Премьеру рассказали о проблемах российских пациентов.
Обезболивание в полном объеме в России получают только 26 тыс. пациентов из 200 тыс. нуждающихся, в регионах не проработана маршрутизация (направление к специалистам) пациентов, у которых есть подозрение на онкозаболевание, дети с инвалидностью испытывают трудности с доступом к инклюзивному образованию и
«Мы получаем массовые (негативные.— “Ъ”) отзывы от родителей. И мы провели опрос по 74 регионам по теме инклюзивного образования — право на образование и специальные образовательные условия обеспечиваются плохо».
«Мы неоднократно просили рассмотреть возможность, чтобы поэтапно приспосабливать оздоровительные организации к нуждам детей с инвалидностью». По ее словам, курортное лечение и реабилитация недоступна для граждан с детским церебральным параличом (ДЦП) старше 18 лет: «ДЦП после 18 лет никуда не девается, а у нас убежала эта категория из показаний к
«Мы упускаем этих детей, выявляем расстройства только к
«Я не возражаю против общих позиций, и по показателю доступности, широкому пониманию инклюзии,
«В этой сфере действительно существует избыточное регулирование, доставшееся нам в наследство еще с советских пор. Какие элементы требуют устранения, нужно еще определить».
Член совета Петр Родионов обратил внимание, что в июле 2016 года Минздрав утвердил сроки постановки диагноза и начала лечения (диагноз должен быть установлен в течение 21 дня с момента подозрения онкозаболевания, лечение должно начаться в течение 10−15 дней после постановки диагноза). «По данным Росздравнадзора, в 70−80% регионов эти изменения были внесены в региональное законодательство, — заявил он.— Однако для того, чтобы сроки соблюдались, необходимо оптимизировать маршрутизацию пациентов. Сегодня во многих регионах маршрут до постановки диагноза представляет собой сложный и запутанный путь, включающий множество необоснованных консультаций и дублирующих исследований».
При этом в обезболивании нуждаются около 200 тыс., но получают ее в нужном объеме только 26 тыс. человек. По ее словам, действующее законодательство по лекарственному обеспечению, в частности, в отношении опиоидных препаратов, «позволит нам снабдить пациентов нужными формами обезболивания в 2023 году»: «Нам бы очень хотелось, чтобы были изменены требования к регистрации лекарственных препаратов. Когда человек умирает не обезболенный, на мой взгляд, это приравнивается к пыткам и нарушению прав человека».
«В стране у субъектов огромный суверенитет в сфере здравоохранения. И когда Минздрав говорит, что у нас есть вот это (законодательная база.— “Ъ”), а дальше — они (регионы.— “Ъ”) сами, то это означает, что у регионов есть право не делать. А пациенты паллиативного профиля умирают, у них нет сил жаловаться».
«Позитивные решения по срокам и диагностике онкологических заболеваний — это само по себе весьма и весьма неплохо, — заявил Дмитрий Медведев.— Возникает правовая модель, и сам пациент уже имеет право требовать предоставления услуг. Это будет всех дисциплинировать». Тему с обезболивающими он назвал «сложной»: «Это связано в том числе с декриминализацией отдельных элементов известного состава преступления (врачи боятся выписывать обезболивающие препараты, опасаясь уголовного преследования за распространение наркотиков.— “Ъ”). Давайте мы эту темы продолжим. Я не могу не согласиться, что наличие такого уголовного состава всегда пугает врачей, так как любое действие может быть истолковано как образующее состав преступления». Господин Медведев отметил, что «по-честному», у него «нет ответа на этот вопрос». «Я просил бы вас на эту тему продолжить работу», — обратился он к членам совета.
«Есть приоритетный проект (разработан членами Совета по вопросам попечительства и “Открытым правительством”.— “Ъ”), будем и дальше этим заниматься».
Член совета, директор фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-Медиа» Евгения Алексеева напомнила о проблеме ВИЧ-инфицированных: «Люди, живущие и работающие в Москве, но приехавшие из других регионов, не могут получить здесь лечения».
«К сожалению, вопрос упирается тоже в деньги, — отметил господин Медведев.— Надо посмотреть, что можно здесь сделать, это касается не только Москвы. Исходя из мобильности населения, у нас никто не обязан жить по месту регистрации. И эту проблему, конечно, тоже нужно решать».
Валерия Мишина