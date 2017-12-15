В Башкирии появится первый в республике Дом прощания

По информации финансового управления администрации города, данный проект отобран в рамках Программы местных инициатив, предназначенной решать реальные и наиболее насущные вопросы населения, и в числе остальных 11 победителей получит на реализацию субсидию из республиканского и городского бюджетов.

Уже отобрано помещение по адресу: ул. Карла Маркса, 126. Зал будет оформляться в зависимости от вероисповедания умершего и пожеланий его родственников. Также сюда можно будет пригласить священнослужителя для проведения соответствующего обряда. Для родных и близких будут созданы все условия для комфортного пребывания. В помещении предусмотрена установка для очистки воздуха и регулирования температуры. Провести прощание поможет организатор церемонии.