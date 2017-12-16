Прогноз погоды на 16 декабря

В Бричанах и Сороках будет 9 градусов тепла, в Бельцах — 10, а в Оргееве — 11. Немного теплее будет в Кишинёве и Тирасполе, там воздух прогреется до 12 градусов. В Леове столбики термометров покажут 13 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 14.