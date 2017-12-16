Прогноз погоды на 16 декабря
По прогнозам синоптиков, 16 декабря в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
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По прогнозам синоптиков, 16 декабря в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер южный слабый до умеренного.
В Бричанах и Сороках будет 9 градусов тепла, в Бельцах — 10, а в Оргееве — 11. Немного теплее будет в Кишинёве и Тирасполе, там воздух прогреется до 12 градусов. В Леове столбики термометров покажут 13 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 14.