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00:34 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 16 декабря

По прогнозам синоптиков, 16 декабря в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -2° 86% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Ветер южный слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках будет 9 градусов тепла, в Бельцах — 10, а в Оргееве — 11. Немного теплее будет в Кишинёве и Тирасполе, там воздух прогреется до 12 градусов. В Леове столбики термометров покажут 13 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 14.

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