Назван самый «доходный» голливудский актер
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Forbes составил список актеров Голливуда, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль. Рейтинг опубликован на сайте журнала.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Forbes составил список актеров Голливуда, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль. Рейтинг опубликован на сайте журнала.
Первое место занял Джереми Реннер, чье участие в кинокартине гарантирует кассовые сборы, превышающие гонорар актера в 94 раза. Отмечается, что он вышел в лидеры благодаря франшизе «Миссия невыполнима» и фильмам о капитане Америка.
На втором месте рейтинга оказалась Эмма Уотсон. Прокат последних трех фильмов с ее участием, среди которых мюзикл «Красавица и Чудовище», принес студиям порядка 70 долларов с каждого доллара, заплаченного актрисе.
Также в тройку самых прибыльных звезд кинематографа попала американка Скарлетт Йоханссон, чей показатель «окупаемости» находится на уровне 1 к 66. Самыми успешными фильмами для нее стали «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние».
При составлении рейтинга Forbes учитывал картины, вышедшие до 1 июня 2017 года.
Накануне издание опубликовало список самых переоцененных актеров года. Первое место в нем занял Марк Уолберг.