Пользователей соцсетей озадачил челябинский «медведопес»

Комментаторы удивляются необычному внешнему виду животного. «Вот это Копатыч! Обалденный медведопес», — пишет пользователь с ником Артур Пирожков. «Это что, помесь медведя и собаки?» — спрашивает Юлия Харахинова. Подписчики группы активно спорят о том, к какой породе принадлежит «чудо природы».

Администраторы паблика рассказали, что собаку привезли в приют с пункта отлова бродячих животных. По их словам, пес, которого назвали Потапыч, не социализирован, ему необходима адаптация. Как пояснили волонтеры, в связи с этим в ближайшие месяцы не получится найти для него хозяина.