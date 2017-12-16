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08:56 (мск), источник: РИА Новости

Пользователей соцсетей озадачил челябинский «медведопес»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи социальной сети «Вконтакте» обратили внимание на фотографию собаки, похожей на медведя. Снимки пса опубликованы в группе «Приют для животных Наш Дом».

Комментаторы удивляются необычному внешнему виду животного. «Вот это Копатыч! Обалденный медведопес», — пишет пользователь с ником Артур Пирожков. «Это что, помесь медведя и собаки?» — спрашивает Юлия Харахинова. Подписчики группы активно спорят о том, к какой породе принадлежит «чудо природы».

Администраторы паблика рассказали, что собаку привезли в приют с пункта отлова бродячих животных. По их словам, пес, которого назвали Потапыч, не социализирован, ему необходима адаптация. Как пояснили волонтеры, в связи с этим в ближайшие месяцы не получится найти для него хозяина.

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 Пользователей соцсетей озадачил челябинский 'медведопес'
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