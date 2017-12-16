В Москве на время закрытия «зеленой» ветки запустят около 150 автобусов

Источник: Агентство «Москва»

Три крайние станции на севере Замоскворецкой линии метро — «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковскую» — закроют 16 и 17 декабря для присоединения новой станции «Ховрино».

«Между станциями “Речной вокзал” и “Сокол” “Мосгортранс” запустит бесплатный для пассажиров маршрут “КМ” с остановками у станций “Войковская” и “Водный стадион”. На специальном маршруте будут задействованы около 150 автобусов особо большого класса. Интервалы движения городского транспорта составят менее минуты», — говорится в сообщении.

Автобусы «КМ» будут ходить с 5.25 утра до 2.05 ночи.

«Узнать о работе компенсационного маршрута жители смогут с помощью информационных плакатов и щитов на остановках. Кроме того, у закрытых станций будут работать более 120 человек линейного и диспетчерского персонала “Мосгортранса”, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта», — отмечает пресс-служба.