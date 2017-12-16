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08:06 (мск), источник: РИА Новости

В Москве на время закрытия «зеленой» ветки запустят около 150 автобусов

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Около 150 автобусов будут бесплатно перевозить пассажиров во время закрытия Замоскворецкой (зеленой) линии столичного метрополитена, сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

Источник: Агентство «Москва»

Три крайние станции на севере Замоскворецкой линии метро — «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковскую» — закроют 16 и 17 декабря для присоединения новой станции «Ховрино».

«Между станциями “Речной вокзал” и “Сокол” “Мосгортранс” запустит бесплатный для пассажиров маршрут “КМ” с остановками у станций “Войковская” и “Водный стадион”. На специальном маршруте будут задействованы около 150 автобусов особо большого класса. Интервалы движения городского транспорта составят менее минуты», — говорится в сообщении.

Автобусы «КМ» будут ходить с 5.25 утра до 2.05 ночи.

«Узнать о работе компенсационного маршрута жители смогут с помощью информационных плакатов и щитов на остановках. Кроме того, у закрытых станций будут работать более 120 человек линейного и диспетчерского персонала “Мосгортранса”, которые помогут пассажирам найти место посадки в автобус и будут координировать движение городского транспорта», — отмечает пресс-служба.

Станция «Ховрино» призвана улучшить транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный, кроме этого, с открытием «Ховрино» метро в шаговой доступности появится у 80% жителей этого района. Пассажиропоток станции, по прогнозам, составит около 60 тысяч человек, а «Речной вокзал» разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик — на 25%.

3 станции Замоскворецкой линии метро закроют в выходные
Во время загрузки произошла ошибка.
15 декабря© Ньюстюб
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