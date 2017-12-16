Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Назван лучший по качеству жизни город России
Улюкаев отреагировал на вынесенный ему приговор
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Иностранцы о Су-27: «Бедный F-16, как утенок в окружении соколов»
Британия в неудобном положении перед РФ из-за газа
Украина получит очень важное американское оружие — Дмитрий Тымчук
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Табличка Собчак на пресс-конференции Путина
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14События недели в фотографиях
10:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморскую школу назовут именем генерала

Среднюю школу в Уссурийске назовут именем погибшего в Сирии генерала Валерия Асапова, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.

Глава города Евгений Корж уже подписал соответствующий указ. Имя генерал-лейтенанта, награжденного орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Жукова, орденом «За военные заслуги» и орденом Мужества будет носить «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уссурийска».

Напомним ранее «Deita.ru» сообщало, что Валерий Асапов являлся уроженцем Приморья. Он погиб в районе сирийского города Дейр-эз-Зор во время минометного обстрела террористов.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Разрыв между богатыми и бедными в США достиг рекордных значений
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Победить Канаду! Олег Знарок ни разу не выигрывал у «Кленовых листьев» на посту главного тренера сборной России. Сегодня — его последний шанс сделать это до старта Олимпиады-2018
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь