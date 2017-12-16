Приморскую школу назовут именем генерала
Среднюю школу в Уссурийске назовут именем погибшего в Сирии генерала Валерия Асапова, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Среднюю школу в Уссурийске назовут именем погибшего в Сирии генерала Валерия Асапова, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Глава города Евгений Корж уже подписал соответствующий указ. Имя
Напомним ранее «Deita.ru» сообщало, что Валерий Асапов являлся уроженцем Приморья. Он погиб в районе сирийского города
Таисия Масина.