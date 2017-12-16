Приморскую школу назовут именем генерала

Глава города Евгений Корж уже подписал соответствующий указ. Имя генерал-лейтенанта, награжденного орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Жукова, орденом «За военные заслуги» и орденом Мужества будет носить «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уссурийска».