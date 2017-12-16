Фальшивое сливочное масло обнаружили в Приморье

Источник: ДЕЙТА

В пяти отобранных пробах обнаружены признаки фальсификации состава продукта. На упаковке производитель указал, что продукция изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТа, что предполагает в качестве сырья только сливки коровьего молока.

Однако, в масле нашли стерины, что указывает на присутствие в продукте растительных масел или жиров на растительной основе, то есть немолочного происхождения.

Результаты исследований внесены в специальную государственную информационную систему, доступ к которой имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. Не отвечающая нормам качества и безопасности продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморский производитель добавлял в сливочное масло то, о чем не писал на этикетках.