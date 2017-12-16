Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Поклонская высказала мнение о вынесенном приговоре Улюкаеву
Собчак высказалась о приговоре Улюкаеву
Истребитель России Су-35С стремительно отогнал F-22 в Сирии
СМИ: Погребняк проехалась в метро в «нагом» платье
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Кудрин расценил приговор Улюкаеву как «ужасный»
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14События недели в фотографиях
10:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Фальшивое сливочное масло обнаружили в Приморье

Опасное сливочное масло производства Московской области найдено в Находке, об этом «Deita. ru» сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Источник: ДЕЙТА

В пяти отобранных пробах обнаружены признаки фальсификации состава продукта. На упаковке производитель указал, что продукция изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТа, что предполагает в качестве сырья только сливки коровьего молока.

Однако, в масле нашли стерины, что указывает на присутствие в продукте растительных масел или жиров на растительной основе, то есть немолочного происхождения.

Результаты исследований внесены в специальную государственную информационную систему, доступ к которой имеют ветеринарные службы субъектов Российской Федерации, контролирующие оборот продукции животного происхождения в своих регионах. Не отвечающая нормам качества и безопасности продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморский производитель добавлял в сливочное масло то, о чем не писал на этикетках.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Разрыв между богатыми и бедными в США достиг рекордных значений
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Победить Канаду! Олег Знарок ни разу не выигрывал у «Кленовых листьев» на посту главного тренера сборной России. Сегодня — его последний шанс сделать это до старта Олимпиады-2018
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь