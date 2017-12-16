Определены самые чистые и грязные районы Хабаровского края
В этом году в регионе ликвидировали почти тысячу несанкционированных свалок.
В этом году в регионе ликвидировали почти тысячу несанкционированных свалок.
В Хабаровском крае в этом году стало на 990 несанкционированных свалок меньше. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства региона Александр Сипин, подводя итоги масштабной акции «Свалкам — нет».
«Больше всего залежей мусора пришлось убрать в Хабаровске (281 свалка) и районе имени Лазо, там ликвидировали 278 скоплений отходов, — рассказал Александр Сипин. — В Ванинском районе убрали 94 свалки, в Хабаровском — 81, в Верхнебуреинском — 60. В остальных муниципалитетах цифры колеблются от 20 до 30 закрытых несанкционированных свалок. В
«В регионе действительно ведется масштабная работа по сохранению окружающей среды, — прокомментировал предварительные итоги работы руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров. — Руководство края в текущем году запустило несколько локальных акций, активно велась работа по обращениям граждан пришедшим через систему “интерактивная карта свалок”. Можно уверенно говорить, что Хабаровское отделение ОНФ, жители края, отлично справились с поставленной задачей и намерены продолжать отстаивать свои гуманитарные идеалы».
В разговоре с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» Владимир Сидоров обратил внимание на свалку бытовых отходов около села Найхин в Нанайском районе. Её на интерактивную карту активисты ОНФ нанесли ещё в апреле этого года. Периодически вспыхивающий смрадный полигон расположился совсем рядом с дорогой, соединяющей посёлок с комсомольской трассой. Этот объект даже видно из космоса.
В ответ на запросы Общероссийского народного фронта районные власти заверили, что они готовят техническое задание на ликвидацию полигона. Однако свалка существует до сих пор. Другого места вывозить мусор в селе Найхин просто нет.
Руководитель отдела по надзору за обращением с отходами краевого управления госконтроля и лицензирования Александр Сипин объяснил, что найхинскую свалку, как и многие другие подобные полигоны ТБО, в чистом виде несанкционированной считать нельзя. В стране уже почти год действует государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Но попасть в него удалось лишь межмуниципальному полигону складирования мусора на так называемой «бамовской» трассе под Хабаровском, куда вывозится бытовой мусор из краевого центра, трём ведомственным свалкам на севере региона и ещё 36 более мелким объектам, которые удалось привести к жёстким стандартам ГРОРО. Остальные 89 складов хлама на территории края пока функционируют в полулегальном положении. Полностью навести порядок со свалками в Хабаровском крае рассчитывают к 2025 году. Для этого потребуется построить сеть современных мусороперерабатывающих заводов и сортировочных станций.