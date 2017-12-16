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10:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Определены самые чистые и грязные районы Хабаровского края

В этом году в регионе ликвидировали почти тысячу несанкционированных свалок.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае в этом году стало на 990 несанкционированных свалок меньше. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщил начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства региона Александр Сипин, подводя итоги масштабной акции «Свалкам — нет».

«Больше всего залежей мусора пришлось убрать в Хабаровске (281 свалка) и районе имени Лазо, там ликвидировали 278 скоплений отходов, — рассказал Александр Сипин. — В Ванинском районе убрали 94 свалки, в Хабаровском — 81, в Верхнебуреинском — 60. В остальных муниципалитетах цифры колеблются от 20 до 30 закрытых несанкционированных свалок. В Комсомольске-на-Амуре, например, пришлось ликвидировать только 21 скопление мусора. При помощи активных граждан, удалось выявить 114 нарушителей, которые причастны к возникновению таких свалок».

Агентство ранее писало о том, что провести генеральную уборку в регионе поручил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. На сайте управления госконтроля уже несколько месяцев работает интерактивная карта несанкционированных свалок. Такую же работу в федеральном масштабе ведут активисты Общероссийского народного фронта. За 11 месяцев функционирования проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» в Хабаровском крае удалось ликвидировать 50 нелегальных скоплений отходов. Это чуть меньше половины из 106 обнаруженных общественниками на территории региона несанкционированных свалок.

«В регионе действительно ведется масштабная работа по сохранению окружающей среды, — прокомментировал предварительные итоги работы руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края Владимир Сидоров. — Руководство края в текущем году запустило несколько локальных акций, активно велась работа по обращениям граждан пришедшим через систему “интерактивная карта свалок”. Можно уверенно говорить, что Хабаровское отделение ОНФ, жители края, отлично справились с поставленной задачей и намерены продолжать отстаивать свои гуманитарные идеалы».

В разговоре с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» Владимир Сидоров обратил внимание на свалку бытовых отходов около села Найхин в Нанайском районе. Её на интерактивную карту активисты ОНФ нанесли ещё в апреле этого года. Периодически вспыхивающий смрадный полигон расположился совсем рядом с дорогой, соединяющей посёлок с комсомольской трассой. Этот объект даже видно из космоса.

В ответ на запросы Общероссийского народного фронта районные власти заверили, что они готовят техническое задание на ликвидацию полигона. Однако свалка существует до сих пор. Другого места вывозить мусор в селе Найхин просто нет.

Руководитель отдела по надзору за обращением с отходами краевого управления госконтроля и лицензирования Александр Сипин объяснил, что найхинскую свалку, как и многие другие подобные полигоны ТБО, в чистом виде несанкционированной считать нельзя. В стране уже почти год действует государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Но попасть в него удалось лишь межмуниципальному полигону складирования мусора на так называемой «бамовской» трассе под Хабаровском, куда вывозится бытовой мусор из краевого центра, трём ведомственным свалкам на севере региона и ещё 36 более мелким объектам, которые удалось привести к жёстким стандартам ГРОРО. Остальные 89 складов хлама на территории края пока функционируют в полулегальном положении. Полностью навести порядок со свалками в Хабаровском крае рассчитывают к 2025 году. Для этого потребуется построить сеть современных мусороперерабатывающих заводов и сортировочных станций.

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