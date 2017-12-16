МЧС опровергло падение внеземных объектов в Сочи
СОЧИ, 16 дек — РИА Новости. Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи, информация о котором появилась в социальных сетях в пятницу, в экстренные службы не поступало, сообщили журналистам в
СОЧИ, 16 дек — РИА Новости. Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи, информация о котором появилась в социальных сетях в пятницу, в экстренные службы не поступало, сообщили журналистам в
В пятницу днем в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит. Пользователи писали, что слышали мощный хлопок от Дагомыса до Красной Поляны. Некоторые видели, как в небе «с шипением и шумом пролетел неизвестный объект», другие сообщали о вспышке и полосе. Позже в сети появилось видео, в котором якобы был запечатлен момент падения метеорита, однако подтверждения, что данные кадры сняты в Сочи, не было.
«Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи в экстренные службы не поступало», — заявили в ведомстве.
Эту же информацию подтвердили и в