МЧС опровергло падение внеземных объектов в Сочи

В пятницу днем в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит. Пользователи писали, что слышали мощный хлопок от Дагомыса до Красной Поляны. Некоторые видели, как в небе «с шипением и шумом пролетел неизвестный объект», другие сообщали о вспышке и полосе. Позже в сети появилось видео, в котором якобы был запечатлен момент падения метеорита, однако подтверждения, что данные кадры сняты в Сочи, не было.