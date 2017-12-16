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09:36 (мск), источник: РИА Новости

МЧС опровергло падение внеземных объектов в Сочи

СОЧИ, 16 дек — РИА Новости. Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи, информация о котором появилась в социальных сетях в пятницу, в экстренные службы не поступало, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пятницу днем в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит. Пользователи писали, что слышали мощный хлопок от Дагомыса до Красной Поляны. Некоторые видели, как в небе «с шипением и шумом пролетел неизвестный объект», другие сообщали о вспышке и полосе. Позже в сети появилось видео, в котором якобы был запечатлен момент падения метеорита, однако подтверждения, что данные кадры сняты в Сочи, не было.

«Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи в экстренные службы не поступало», — заявили в ведомстве.

Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье», сообщив представителям прессы, что «падения объектов внеземного происхождения на федеральные дороги Краснодарского края и Республики Адыгея не зафиксировано, все дороги в штатном режиме».

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 МЧС опровергло падение внеземных объектов в Сочи
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