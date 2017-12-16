День Независимости празднует Казахстан

Это решение, выразившее волю народа республики, было закреплено Конституционным законом «О государственной независимости Республики Казахстан».



Провозглашение Независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность самостоятельно строить свое государство, развивать свою экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

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В своей работе «Стратегия становления и развития Казахстана, как суверенного государства», опубликованной 16 мая 1992 года, Президент Нурсултан Назарбаев сумел кратко сформулировать, каким он видит будущее, по сути, настоящее нашей страны:

«В Казахстане будет не либеральный или народный капитализм, не истинный или модернизированный социализм, а просто нормальное демократическое общество с многоукладной рыночной экономикой, открывающей каждому человеку равные возможности самостоятельного выбора и экономического самоопределения в реализации своих экономических, социальных, национальных и политических интересов».

В этой работе Главой государства были поставлены стратегические цели, достижение которых гарантировало успешное становление государственности Казахстана, его стабильное развитие, обеспечение достойного уровня жизни народа и вхождение в мировое сообщество.

Сегодня мы видим, что выбор суверенного пути развития, сделанный народом Казахстана в 1991 году, оказался верным. Также, безусловно, верной оказалась стратегия развития, обеспечившая все успехи и достижения нашего государства за этот короткий, по историческим меркам, срок. Взвешенная, выверенная государственная политика обеспечила стабильность, мир и межэтническое согласие в стране. В своей внешней политике Казахстан выстраивает отношения на принципах миролюбия и добрососедства.

Если на начальном этапе суверенного развития Казахстан обеспечивал развитие экономики за счет природных ресурсов, то теперь опережающими темпами реализуется Государственная программа индустриально-инновационного развития (ГПИИР). За первую пятилетку — 2010−2014 годы — в рамках этой госпрограммы было создано более 1 тысячи новых производств и около 100 тысяч рабочих мест. В настоящее время реализуется второй этап ГПИИР, рассчитанный на 2015−2019 годы. Благодаря реализации госпрограммы появились целые новые отрасли промышленности.

По объемам валового внутреннего продукта на душу населения Казахстан вышел на уровень стран Восточной Европы.

Сегодня Казахстан обладает развитыми системами образования, здравоохранения и социального обеспечения. Продолжительность жизни казахстанцев выросла до 72,5 лет — на 4,5 года больше, чем это было в 1991 году. Материнская смертность снизилась в 5,3 раза, младенческая смертность в 3 раза, смертность от туберкулеза в 3 раза, от болезней системы кровообращения в 2 раза, от злокачественных опухолей в 1,5 раза.