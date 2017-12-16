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10:37 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье снизились цены на 18 наименований продуктов

Чуть-чуть подешевели мясо, хлеб, крупы, овощи, а также соль и сахар.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморском крае на 0,1 процента по сравнению с октябрём снизилась стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину. По итогам ноября она составляет 4953,71 рубля.

«Снизилась розничная цена на 18 наименований товаров. Это, в том числе, свинина, баранина, куры (кроме куриных окорочков), сельдь соленая, масло сливочное и подсолнечное, сахар-песок, пищевая соль, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия, рис шлифованный, пшено, горох и фасоль, крупа гречневую ядрица, вермишель, белокочанная капуста, морковь и яблоки», — привёл данные статистики департамент лицензирования и торговли региона.

Как уточнили в пресс-службе администрации Приморья, при этом цены на говядину, карамель, хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта остались без изменений. Цены на семь наименований продуктов из потребительской корзины выросли — тоже меньше чем на один процент. Это касается неразделанной мороженой рыбы, пастеризованного молока 2,5—3,2% жирности, нежирного творога, куриных яиц, печенья, черного чая и картофеля. Существенно подрос в цене лук — на 3,9%, стоимость сметаны увеличилась за месяц почти на два процента. Маргарин, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, а также твёрдые и мягкие сычужные сыры тоже показали рост.

Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко поставил задачу усилить работу над снижением цен на продукты питания в регионе. Об этом он заявил ранее на расширенной встрече представителей крупных торговых сетей, магазинов, сельхозтоваропроизводителей.

«Нам необходимо найти оптимальную схему взаимодействия, чтобы каждая из сторон была удовлетворена, чтобы развивалось сельское хозяйство, в магазинах был ассортимент, а цены для граждан были доступными», — отметил он.

Вклад в сдерживание цен в Приморье на сегодняшний день отчасти вносит краевое Госпродагентство. Оно реализует продукцию по ценам ниже рыночных в пригороде Владивостока, в сёлах Михайловка, Раздольное и посёлке Кировский.

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