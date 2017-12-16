Обновленный владивостокский цирк открывает свои двери
Первые зрители увидят ведущие номера российских циркачей с участием лауреатов международных фестивалей.
Первые зрители увидят ведущие номера российских циркачей с участием лауреатов международных фестивалей.
Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.
Генеральные репетиции перед представлением шли Владивостокском цирке всю эту неделю. Тигры, нескольких львиц, а также обезьянок, кошек мопса и других животных уже привезли в цирк. Корр. ИА PrimaMedia побывал на одной из генеральных репетиций.
Также в цирк уже привезли коня и восемь собак породы русская борзая, бигль и немецкий курцхаар. Все они станут героями грандиозного представления, которым фактически откроется Владивостокский цирк в своем обновленном виде.
Первые зрители обновленного Владивостокского цирка увидят ведущие номера российских циркачей с участием лауреатов международных фестивалей и обладателей множества наград на международных цирковых конкурсах: акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, гимнасты и клоуны.
Кроме хищных животных, шоу «Империя львиц» представит зрителю номера четвероногих артистов. Это
Постановщики представления обещают зрителям лучших артистов российского цирка, опасные и захватывающие трюки, веселые репризы, атмосферу настоящего праздника и незабываемые эмоции.