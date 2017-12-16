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10:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Обновленный владивостокский цирк открывает свои двери

Первые зрители увидят ведущие номера российских циркачей с участием лауреатов международных фестивалей.

40
фотографий
40
фотографий
40
фотографий

Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.

Генеральные репетиции перед представлением шли Владивостокском цирке всю эту неделю. Тигры, нескольких львиц, а также обезьянок, кошек мопса и других животных уже привезли в цирк. Корр. ИА PrimaMedia побывал на одной из генеральных репетиций.

Также в цирк уже привезли коня и восемь собак породы русская борзая, бигль и немецкий курцхаар. Все они станут героями грандиозного представления, которым фактически откроется Владивостокский цирк в своем обновленном виде.

В планах администрации развлекательного комплекса порадовать любителей циркового искусства ярким шоу «Империя львиц». Это уникальный аттракцион дрессированных львиц и тигров под руководством «Лучшего дрессировщика года», обладателя главной награды Международной цирковой премии «Мастер», Виталия Смолянца.

Первые зрители обновленного Владивостокского цирка увидят ведущие номера российских циркачей с участием лауреатов международных фестивалей и обладателей множества наград на международных цирковых конкурсах: акробаты, вольтижеры, воздушные гимнасты, гимнасты и клоуны.

Кроме хищных животных, шоу «Империя львиц» представит зрителю номера четвероногих артистов. Это обезъянки-наездники (мангобеи, лапундеры, павианы), пони, грациозными лошади и другие животные.

Постановщики представления обещают зрителям лучших артистов российского цирка, опасные и захватывающие трюки, веселые репризы, атмосферу настоящего праздника и незабываемые эмоции.

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