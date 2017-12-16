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09:25 (мск), источник: Zakon.kz

Пришла в сознание девочка, лишившаяся ног в жутком ДТП в Жанаозене

После аварии 10-летний ребенок две недели находился в критическом состоянии.

Лишившаяся ног при столкновении тепловоза и «ГАЗели» близ Жанаозена девочка пришла в сознание, передает Zakon.kz со ссылкой на «Ладу».

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О состоянии 10-летней девочки рассказала Алия Ашимова, заместитель директора по лечебной части областной детской больницы.

Девочка, которой ампутировали обе ноги, по словам Алии Ашимовой, пришла в сознание. Ее перевели в травматологическое отделение. С ребенком работают психологи.

— Пока у девочки речь невнятная. При виде врачей пугается и плачет. Родителей узнает. Ребенок самостоятельно кушает. Ей стало лучше. Но состояние остается стабильно тяжелым. Каждый день с ней и ее родителями работают психологи, — рассказала Алия Ашимова.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в больницах Актау и Жанаозена остаются еще четыре человека.

— В Мангистауской областной больнице остается 19-летний парень, которого 6 декабря санавиацией доставили из Жанаозена. Удалось вывести из критического состояния 10-летнюю девочку. Ежедневно наши врачи связываются со столичными травматологами. После получения необходимого лечения в Актау ее отправят в Астану для реабилитации и протезирования, — сказал Талгатбек Бапиев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, 5 декабря из больницы Жанаозена выписали 17 пострадавших. При акимате Жанаозена создана рабочая группа для оказания материальной и моральной помощи пострадавшим и их семьям.

ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября. Машинист тепловоза, как рассказали в пресс-службе АО «КТЖ — Грузовые перевозки», применил экстренное торможение. Погибли девять человек, 27 пассажиров маршрутки госпитализировали.

Дежурный по переезду, как рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области по следствию Алдирза Куанышкереев, находился на работе в состоянии лёгкого опьянения.

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