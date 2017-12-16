Военные устроили засаду «террористам» в Хабаровске

В Хабаровске военные железнодорожники во время учения не позволили «террористам» уехать на захваченном локомотиве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

По замыслу учений группа условных террористов напала на железнодорожный состав, чтобы захватить его и угнать. Все это злоумышленники совершили во время погрузки. После внезапного налета машинист тепловоза успел передать сигнал о нападении, после чего на место выдвинулись группы антитеррора и блокирования.

Военнослужащие устроили засаду. Они «подорвали» участок железнодорожного пути, чтобы захваченный локомотив не смог проехать дальше. Во время учебного боя военные вернули тепловоз и уничтожили террористов.