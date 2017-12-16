Военные устроили засаду «террористам» в Хабаровске
Во время учения служащие отбили тепловоз у условных противников.
Во время учения служащие отбили тепловоз у условных противников.
В Хабаровске военные железнодорожники во время учения не позволили «террористам» уехать на захваченном локомотиве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По замыслу учений группа условных террористов напала на железнодорожный состав, чтобы захватить его и угнать. Все это злоумышленники совершили во время погрузки. После внезапного налета машинист тепловоза успел передать сигнал о нападении, после чего на место выдвинулись группы антитеррора и блокирования.
Военнослужащие устроили засаду. Они «подорвали» участок железнодорожного пути, чтобы захваченный локомотив не смог проехать дальше. Во время учебного боя военные вернули тепловоз и уничтожили террористов.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военные использовали дымы и холостые боеприпасы.