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10:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Военные устроили засаду «террористам» в Хабаровске

Во время учения служащие отбили тепловоз у условных противников.

В Хабаровске военные железнодорожники во время учения не позволили «террористам» уехать на захваченном локомотиве, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

По замыслу учений группа условных террористов напала на железнодорожный состав, чтобы захватить его и угнать. Все это злоумышленники совершили во время погрузки. После внезапного налета машинист тепловоза успел передать сигнал о нападении, после чего на место выдвинулись группы антитеррора и блокирования.

Военнослужащие устроили засаду. Они «подорвали» участок железнодорожного пути, чтобы захваченный локомотив не смог проехать дальше. Во время учебного боя военные вернули тепловоз и уничтожили террористов.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военные использовали дымы и холостые боеприпасы.

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