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10:39 (мск), источник: Sputnik.by

На новогодние праздники: что посмотреть в Минске

Sputnik собрал 7 мест в Минске, которые познакомят вас со столицей Беларуси.

Несмотря на то, что настоящая зимняя погода все еще не пришла в Беларусь, улицы города и витрины магазинов уже предвещают скорый праздник. Минск является идеальным городом для новогоднего уикенда, ежегодно тысячи туристов проводят зимние каникулы в столице Беларуси. Однако не стоит забывать, что кроме уютных ресторанов и кафе здесь вас ждет уникальная белорусская история, с которой просто обязательно необходимо познакомиться.

Национальная библиотека.

Национальная библиотека Беларуси является объектом культурного наследия. Кроме традиционного чтения книг здесь можно посетить кафе, экскурсии или популярную обзорную площадку, которая работает каждый день с 12:00 — 23:00. Здесь открывается отличный вид, можно посмотреть на зимний Минск.

Адрес: проспект Независимости 116.

В разное время в микрорайоне жили выдающиеся деятели, видные военачальники, актеры Оперного театра, так что нетрудно представить, какая здесь царит энергетика. Минские двухэтажки за театром определенно заслуживают внимания также потому, что за этот район практически все лето боролись неравнодушные горожане. Осмоловка — это визитная карточка города, а значит 32 желтых дома однозначно стоит увидеть.

Тракторный поселок.

Это еще одна уникальная историческая зона белорусской столицы. Тракторный поселок является ярким примером того, как в нашей стране был организован послевоенный быт и отдых жителей. Его после войны возводили белорусские крестьяне и немцы. Большое количество зеленых зон, культурные объекты — максимально комфортный район сегодня, к сожалению, также находится на грани исчезновения. Тем самым становится еще более привлекательным для туристов. Только обязательно захватите с собой коренного жителя, который с радостью покажет вам эту достопримечательность.

Белорусский государственный цирк.

В 2019 году современная главная цирковая арена Беларуси отметит свое 60-летие. Здесь можно посмотреть не только белорусские представления, но и попасть на выступления приглашенных иностранных артистов. И хоть вместимость составляется 1625 человек, попасть на шоу бывает невозможно из-за отсутствия свободных мест, так что если вы решили посетить «Белгосцирк», то о билетах позаботьтесь заранее.

Адрес: проспект Независимости 32.

Площадь Свободы.

Это место является кусочком истории Беларуси в самом центре города: городская ратуша, православный собор, гостиный двор — здесь буквально на каждом шагу находится достопримечательность. Здесь можно побывать на множестве экскурсий или просто совершить пешую прогулку в поисках прекрасного. Кроме того, к площади Свободы примыкает знаменитая улица Зыбицкая, на которой расположено множество уютных и колоритных заведений.

Улица Зыбицкая в Минске Октябрьская улица.

Самая модная часть Минска — это история о том, как улица с заводами превратилась в самый настоящий арт-объект. Сегодня здесь и творческое пространство, и самые стильные заведения города. На Октябрьской улице можно провести целый день, чего стоят одни только гигантские муралы Vulica Brazil, украшающие бывшие заводские стены.

Самой культовой достопримечательностью этой площади безусловно является знаменитый костел Святого Симеона и Святой Елены, который все привыкли называть Красный костел. Это одно из самых сакральных мест и уж точно самый известный костел Минска. В далекие тридцатые годы XX века в этом здании размещались и Государственный польский театр БССР, и киностудия. Там же, на площади Независимости находится и Дом правительства.

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