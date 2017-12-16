Ясная погода порадует казахстанцев в День независимости
Сохраняется погода без осадков в большинстве регионов страны.
Сохраняется погода без осадков в большинстве регионов страны.
16 декабря в Казахстане синоптики прогнозируют ясную погоду, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
На территории республики
В Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра 15−20 м/с. В Алматинской области — местами туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 18−23 м/с. В Акмолинской,
В Алматы ясно, -2.
В Астане ясно, -15.