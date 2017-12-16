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08:55 (мск), источник: Zakon.kz

Ясная погода порадует казахстанцев в День независимости

Сохраняется погода без осадков в большинстве регионов страны.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -3° 86% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Zakon.kz

16 декабря в Казахстане синоптики прогнозируют ясную погоду, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

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На территории республики по-прежнему сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра.

В Жамбылской, Кызылординской областях ожидается местами туман, утром и днем усиление ветра 15−20 м/с. В Алматинской области — местами туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 18−23 м/с. В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы ясно, -2.

В Астане ясно, -15.

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