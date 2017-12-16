Ель на Новый год: в середине декабря открываются елочные базары
В Молдове с середины декабря начинают работать елочные базары, где каждый желающий может приобрести «новогоднюю красавицу».
В Молдове с середины декабря начинают работать елочные базары, где каждый желающий может приобрести «новогоднюю красавицу».
КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В этом году в Молдове к зимним праздникам выставят на продажу больше деревьев. Агентство «Молдсилва» сообщило, что для этого спилили 58 тысяч елей (на 10 тысяч больше, чем в 2016 году) и 1600 сосен.
Почти половину этих деревьев, а именно 26 тысяч, вырастили в лесном хозяйстве Страшен. В Единцах в этом году спилены 8 тысяч хвойных деревьев, в Тигине — 5,5 тысячи, в Калараше — 2,5 тысячи, в Хынчештах — 2,3 тысячи.
Всего же купить новогодние ели можно будет в 19 лесных хозяйствах. Агентство «Молдсилва» установило, что товар отпускают по цене от 36 леев за один метр ели и от 25 леев — за сосну. Ровно столько же они стоили в лесных хозяйствах и в прошлом году. Правда, в этом случае речь идет о деревьях высотой от 1 до 6 метров.
За все ели выше 6 метров покупатель дополнительно заплатит по 100 леев за каждый метр, и по 70 леев за каждый метр сосны.
Кроме того, можно будет купить и ветки елей. Их будут продавать по 8 леев за штуку.
При этом, розничные цены на елочных базарах продавцы устанавливают самостоятельно.
А тем, кто захочет самостоятельно срубить ель в лесу, стоит помнить, что согласно Кодексу о правонарушениях, за незаконную вырубку деревьев физических лиц штрафуют на 2−2,5 тысячи леев, а юрлиц — на 20−25 тысяч леев.