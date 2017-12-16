Ель на Новый год: в середине декабря открываются елочные базары

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В этом году в Молдове к зимним праздникам выставят на продажу больше деревьев. Агентство «Молдсилва» сообщило, что для этого спилили 58 тысяч елей (на 10 тысяч больше, чем в 2016 году) и 1600 сосен.

Почти половину этих деревьев, а именно 26 тысяч, вырастили в лесном хозяйстве Страшен. В Единцах в этом году спилены 8 тысяч хвойных деревьев, в Тигине — 5,5 тысячи, в Калараше — 2,5 тысячи, в Хынчештах — 2,3 тысячи.

Всего же купить новогодние ели можно будет в 19 лесных хозяйствах. Агентство «Молдсилва» установило, что товар отпускают по цене от 36 леев за один метр ели и от 25 леев — за сосну. Ровно столько же они стоили в лесных хозяйствах и в прошлом году. Правда, в этом случае речь идет о деревьях высотой от 1 до 6 метров.

За все ели выше 6 метров покупатель дополнительно заплатит по 100 леев за каждый метр, и по 70 леев за каждый метр сосны.

Кроме того, можно будет купить и ветки елей. Их будут продавать по 8 леев за штуку.

При этом, розничные цены на елочных базарах продавцы устанавливают самостоятельно. Каких-либо ограничений для них нет. Согласно практике прошлых лет, обычно деревья высотой в 1−2 метра стоят 100−250 леев.