В Красноярском крае ГИБДД проверяет машины с новогодними ёлками

В предновогодние дни леса Красноярского края охраняют в усиленном режиме. Об этом напоминает министерство лесного хозяйства.

Лесные инспекторы вместе с полицией будут проверять легальность заготовок деревьев на ёлочных базарах.

Предприниматели должны иметь на руках все документы, подтверждающие законность продажи елок. Также продавцы обязаны давать покупателям чеки.

Кроме этого, на дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Вместе с лесной охраной они осматривают машины, которые перевозят хвойные деревья, и проверяют наличие разрешительных документов.