В Красноярском крае ГИБДД проверяет машины с новогодними ёлками
Предприниматели должны иметь на руках все документы, подтверждающие законность продажи деревьев.
Предприниматели должны иметь на руках все документы, подтверждающие законность продажи деревьев.
В предновогодние дни леса Красноярского края охраняют в усиленном режиме. Об этом напоминает министерство лесного хозяйства.
Предприниматели должны иметь на руках все документы, подтверждающие законность продажи елок. Также продавцы обязаны давать покупателям чеки.
Кроме этого, на дорогах дежурят сотрудники ГИБДД. Вместе с лесной охраной они осматривают машины, которые перевозят хвойные деревья, и проверяют наличие разрешительных документов.
Напомним, за незаконную рубку новогодних елей гражданам положен штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей. Если причинённый ущерб превысит 5 тысяч рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.