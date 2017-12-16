Хабаровчане снова услышат бой японских барабанов

Источник: Восток Медиа

В следующем году хабаровчане снова увидят шоу японских барабанщиков и окунутся в традиции Страны восходящего солнца на фестивале «Мацури». Об этом в ходе прошедшей в пятницу, 15 декабря, презентации второй очереди тепличного комплекса корпорации JGC Evergreen рассказал генеральный консул Японии в Хабаровске Хироюки Ямамото.

«В декабре прошлого года во время визита президента России Владимира Путина в Японию он с вице-премьером Японии Синто Абе договорились, что 2018 год будет объявлен Годом Японии в России и Годом России в Японии с целью расширения обменов между двумя государствами. Генеральное консульство Японии в Хабаровске в рамках этого планирует проведение в следующем году различных мероприятий в таких сферах как политика, экономика, культура, наука и технологии, образование, спорт и молодёжные обмены», — рассказал он.

Хироюки Ямамото выразил надежду, что благодаря этому россияне смогут лучше узнать Японию, а отношения между двумя государствами получат импульс к дальнейшему развитию. Так, по его словам, 25—27 января в Хабаровске пройдёт концерт группы японских барабанщиков SAI. В конце мая консульство планирует провести фестиваль японской культуры и туризма «Мацури-2018», приуроченный к празднованию 160-летия Хабаровска, а в середине сентября — молодёжный обмен «Японо-российский поезд дружбы», В рамках последнего в крупных городах, расположенных вдоль Транссиба — от Хабаровска до Иркутска, пройдёт несколько культурных мероприятий.

Говоря о запуске второй очереди японско-российского проекта по развитию тепличного комплекса, который позволяет круглогодично получать урожай овощей, Хироюки Ямамото сказал, что это можно назвать знаковым событием.

«Сегодняшнее мероприятие — это пример проведения Года Японии в России. В последние годы работа компании по тепличному агропроизводству привлекает больше внимания по сравнению с другими японско-российскими проектами, реализуемыми на российском Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Представители японско-российских предприятий, органов местного самоуправления приходят посмотреть на результат нашей совместной деятельности. Компанию приводят в качестве успешного проекта лидеры наших государств», — добавил генконсул.