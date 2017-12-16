Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Табличка, с которой Собчак пришла на пресс-конференцию Путина
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием
Президент шутит. Как менялся юмор Владимира ПутинаСамые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет
82-летний Валентин Гафт перенес операцию
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
«Центробанк умеет удивлять»: рубль не пощадили
Поклонская прокомментировала приговор Улюкаеву
СМИ узнали о вооружениях, которые США планируют передать Украине
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Эминем выпустил первый альбом за четыре года
Даша Жукова устроила вечеринку перед Рождеством
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Табличка Собчак на пресс-конференции Путина
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
09:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Водители большегрузов массово нарушают запреты на выезд на дороги Новосибирска в час пик

В конце ноября мэрия Новосибирска запретила проезд по городу грузовикам утром с 7 до 10 и вечером с 16 до 20 часов. Определили и габариты (ширина — 2 м 55 см, высота — 4 м, длина — 15 м). «Вести» выяснили — утренний и вечерний запреты на движение большегрузов по Новосибирску сегодня не работают.

Источник: Вести - Новосибирск

Рано утром «Вести» выезжают на окраину Новосибирска. Ленинский район, на въезде в город стоят лишь несколько многотонных фур. Владелец этой — Сергей — едет из Москвы, в машине — фрукты. Пережидает пробки. О запрете не слышал. Уверен — длина его машины меньше 15-ти метров. Замеряем. Водитель удивлен, обещает правила не нарушать. Утром на выезде в Ордынку работаем 10 минут.

Ксения Климина, корреспондент: «Знаки, запрещающие проезд грузовых автомобилей в часы пик, стоят уже почти месяц по всему городу. Водители большегрузов продолжают движение».

Читайте также
В Новосибирске большегрузам запретили проезд по дамбе ГЭС

Указателей как будто не замечают — мимо нас за несколько минут пролетает 10 огромных фур: именно такие автомобили зачастую — причина пробок на дорогах Новосибирска. Это видео мы получили от одного из возмущенных автомобилистов — простоял на улице Немировича Данченко больше 20 минут. Мнение новосибирца разделили многие автомобилисты.

Евгений Пономаренко, автомобилист: «Они то буксуют, то еще что-нибудь, постоянно. И пробки из-за них создаются. Чуть шоркнули машину — и всё. Вот этот длинномер стоит — и его не объедешь, и пробка создается».

Валерий Берликов, автомобилист: «На поворотах они заезжают — перекрывают почти всю дорогу».

Николай Чупаков, автомобилист: «Если он на полпути встал, и ни с места, — как ты его объедешь? Да еще парочка рядом… Не объедешь».

В городской ГИБДД «Вестям» пояснили — за выполнением постановления мэрии следят дорожные полицейские.

Сергей Страдымов, руководитель пресс-службы ГИБДД г. Новосибирска: «Ежедневно сотрудниками дорожно-патрульной службы выявляется от 10 до 15 таких нарушений, за которые для водителей предусмотрен административный штраф в сумме 500 рублей».

В дорожной полиции «Вестям» признались — сил явно не хватает. Хоть и планируют перед Новым годом грузовикам в часы пик уделить особое внимание — провести специальные рейды. Обратились к водителям большегрузов — попросили воздержаться от утренних и вечерних поездок по Новосибирску.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Миша Алоян рассказал «Вестям» про бой за звание чемпиона по версии WBA International
США создают новые вооруженные формирования в Сирии
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
Александр Поветкин стал претендентом на титул суперчемпиона мира
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Разрыв между богатыми и бедными в США достиг рекордных значений
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Победить Канаду! Олег Знарок ни разу не выигрывал у «Кленовых листьев» на посту главного тренера сборной России. Сегодня — его последний шанс сделать это до старта Олимпиады-2018
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь