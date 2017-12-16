Водители большегрузов массово нарушают запреты на выезд на дороги Новосибирска в час пик

Источник: Вести - Новосибирск

Рано утром «Вести» выезжают на окраину Новосибирска. Ленинский район, на въезде в город стоят лишь несколько многотонных фур. Владелец этой — Сергей — едет из Москвы, в машине — фрукты. Пережидает пробки. О запрете не слышал. Уверен — длина его машины меньше 15-ти метров. Замеряем. Водитель удивлен, обещает правила не нарушать. Утром на выезде в Ордынку работаем 10 минут.

Ксения Климина, корреспондент: «Знаки, запрещающие проезд грузовых автомобилей в часы пик, стоят уже почти месяц по всему городу. Водители большегрузов продолжают движение».

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Указателей как будто не замечают — мимо нас за несколько минут пролетает 10 огромных фур: именно такие автомобили зачастую — причина пробок на дорогах Новосибирска. Это видео мы получили от одного из возмущенных автомобилистов — простоял на улице Немировича Данченко больше 20 минут. Мнение новосибирца разделили многие автомобилисты.

Евгений Пономаренко, автомобилист: «Они то буксуют, то еще что-нибудь, постоянно. И пробки из-за них создаются. Чуть шоркнули машину — и всё. Вот этот длинномер стоит — и его не объедешь, и пробка создается».

Валерий Берликов, автомобилист: «На поворотах они заезжают — перекрывают почти всю дорогу».

Николай Чупаков, автомобилист: «Если он на полпути встал, и ни с места, — как ты его объедешь? Да еще парочка рядом… Не объедешь».

В городской ГИБДД «Вестям» пояснили — за выполнением постановления мэрии следят дорожные полицейские.

Сергей Страдымов, руководитель пресс-службы ГИБДД г. Новосибирска: «Ежедневно сотрудниками дорожно-патрульной службы выявляется от 10 до 15 таких нарушений, за которые для водителей предусмотрен административный штраф в сумме 500 рублей».