Ремонтники Юбилейного моста нашли неопознанный закопанный объект
Удивительная находка ждала омских строителей, занимающихся реконструкцией Юбилейного моста.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Удивительная находка ждала омских строителей, занимающихся реконструкцией Юбилейного моста.
Под слоем арматуры рабочие нашли не значившуюся ни на одном чертеже бетонную глыбу, объемом в 250 кубических метров.
Сами строители затрудняются ответить, откуда неизвестный объект появился в конструкции моста. Как считают представители мэрии, 50 лет назад, когда мост только строился, рабочие сливали в основание моста весь оставшийся бетон.
В итоге строителям пришлось потратить 6 дней только на то, чтобы разломить бетонную глыбу на куски и вывезти ее со стройки. В ближайшем будущем рабочим придется заменить старую арматуру на новую, высокопрочную. Всего при реконструкции Юбилейного моста задействовано свыше 50 строителей.