Ремонтники Юбилейного моста нашли неопознанный закопанный объект

Под слоем арматуры рабочие нашли не значившуюся ни на одном чертеже бетонную глыбу, объемом в 250 кубических метров.

Сами строители затрудняются ответить, откуда неизвестный объект появился в конструкции моста. Как считают представители мэрии, 50 лет назад, когда мост только строился, рабочие сливали в основание моста весь оставшийся бетон.