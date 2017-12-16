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09:20 (мск), источник: СуперОмск

Ремонтники Юбилейного моста нашли неопознанный закопанный объект

Удивительная находка ждала омских строителей, занимающихся реконструкцией Юбилейного моста.

Под слоем арматуры рабочие нашли не значившуюся ни на одном чертеже бетонную глыбу, объемом в 250 кубических метров.

Сами строители затрудняются ответить, откуда неизвестный объект появился в конструкции моста. Как считают представители мэрии, 50 лет назад, когда мост только строился, рабочие сливали в основание моста весь оставшийся бетон.

В итоге строителям пришлось потратить 6 дней только на то, чтобы разломить бетонную глыбу на куски и вывезти ее со стройки. В ближайшем будущем рабочим придется заменить старую арматуру на новую, высокопрочную. Всего при реконструкции Юбилейного моста задействовано свыше 50 строителей.

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