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09:08 (мск), источник: 365info.kz

Ушел из жизни один из лучших футболистов Казахстана

Отечественный спорт понес невосполнимую утрату.

Источник: 365info.kz

Скончался один из лучших игроков в истории Казахстана, легендарный капитан алматинского «Кайрата» Тимур Сегизбаев, сообщает Казахстанская федерация футбола. Тимур Сегизбаев провел в составе алматинского «Кайрата» 12 сезонов. Он сыграл более 200 матчей.

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Голы и блистательная игра сделали его кумиром целого поколения, национальной гордостью. Дубль Сегизбаева в ворота московского «Спартака» на стадионе «Лужники» в августе 1964 года до сих пор остается одним из самых ярких моментов в истории казахстанского футбола. Тысячи благодарных болельщиков называли в честь Тимура Сегизбаева своих сыновей. Тимуру Сегизбаеву присвоены звания Мастера спорта СССР, Заслуженного тренера Казахской ССР и Республики Казахстан..

Также он является Заслуженным деятелем спорта и обладателем Ордена Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан. Казахстанская федерация футбола, игроки, тренерский, ветеранский, судейский корпус, и вся футбольная общественность Казахстана выражают свои глубокие соболезнования родным и близким Тимура Санжаровича.

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