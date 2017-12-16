Ушел из жизни один из лучших футболистов Казахстана
Отечественный спорт понес невосполнимую утрату.
Отечественный спорт понес невосполнимую утрату.
Скончался один из лучших игроков в истории Казахстана, легендарный капитан алматинского «Кайрата» Тимур Сегизбаев, сообщает Казахстанская федерация футбола. Тимур Сегизбаев провел в составе алматинского «Кайрата» 12 сезонов. Он сыграл более 200 матчей.
Голы и блистательная игра сделали его кумиром целого поколения, национальной гордостью. Дубль Сегизбаева в ворота московского «Спартака» на стадионе «Лужники» в августе 1964 года до сих пор остается одним из самых ярких моментов в истории казахстанского футбола. Тысячи благодарных болельщиков называли в честь Тимура Сегизбаева своих сыновей. Тимуру Сегизбаеву присвоены звания Мастера спорта СССР, Заслуженного тренера Казахской ССР и Республики Казахстан..
Также он является Заслуженным деятелем спорта и обладателем Ордена Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан. Казахстанская федерация футбола, игроки, тренерский, ветеранский, судейский корпус, и вся футбольная общественность Казахстана выражают свои глубокие соболезнования родным и близким Тимура Санжаровича.