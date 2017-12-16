Ушел из жизни один из лучших футболистов Казахстана

Голы и блистательная игра сделали его кумиром целого поколения, национальной гордостью. Дубль Сегизбаева в ворота московского «Спартака» на стадионе «Лужники» в августе 1964 года до сих пор остается одним из самых ярких моментов в истории казахстанского футбола. Тысячи благодарных болельщиков называли в честь Тимура Сегизбаева своих сыновей. Тимуру Сегизбаеву присвоены звания Мастера спорта СССР, Заслуженного тренера Казахской ССР и Республики Казахстан..



Также он является Заслуженным деятелем спорта и обладателем Ордена Национального Олимпийского Комитета Республики Казахстан. Казахстанская федерация футбола, игроки, тренерский, ветеранский, судейский корпус, и вся футбольная общественность Казахстана выражают свои глубокие соболезнования родным и близким Тимура Санжаровича.