Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал в пятницу, 15 декабря, указ о создании в стране Исламской академии, текст документа содержится на сайте главы государства.

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«Принять предложение управления мусульман Узбекистана, центра исламской цивилизации в Узбекистане и Ташкентского исламского института имени Имама Аль-Бухари об учреждении Исламской академии Узбекистана», — говорится в тексте документа.

Указ направлен на обеспечение высших и среднеспециальных религиозных образовательных учреждений страны высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами.

Учредителем негосударственной академии стало управление мусульман страны. В 2018—2019 учебном году в магистратуру будут приняты первые 16 студентов. В последующие годы квота будет определяться в зависимости от потребностей в научно-педагогических кадрах.

Мирзиёев в июне подписал постановление о строительстве центра исламской цивилизации в Ташкенте. Еще одно исламское научное учреждение — международный исследовательский центр имени Имама Аль-Бухари — возводится по инициативе президента в Самарканде.