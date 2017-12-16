Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии
Указ направлен на обеспечение высших и среднеспециальных религиозных образовательных учреждений страны высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами.
Указ направлен на обеспечение высших и среднеспециальных религиозных образовательных учреждений страны высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал в пятницу, 15 декабря, указ о создании в стране Исламской академии, текст документа содержится на сайте главы государства.
«Принять предложение управления мусульман Узбекистана, центра исламской цивилизации в Узбекистане и Ташкентского исламского института имени Имама
Указ направлен на обеспечение высших и среднеспециальных религиозных образовательных учреждений страны высококвалифицированными научными и педагогическими кадрами.
Учредителем негосударственной академии стало управление мусульман страны. В 2018—2019 учебном году в магистратуру будут приняты первые 16 студентов. В последующие годы квота будет определяться в зависимости от потребностей в
Мирзиёев в июне подписал постановление о строительстве центра исламской цивилизации в Ташкенте. Еще одно исламское научное учреждение — международный исследовательский центр имени Имама
Численность населения Узбекистана составляет более 32 миллионов человек, 94% жителей страны исповедуют ислам, 3,5% граждан республики — православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.