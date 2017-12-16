Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Леонидом Броневым
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Сбербанк назвал курс доллара, который ожидает в 2018 году
Киев примет меры в ответ на пуск поездов РФ в обход Украины
Собчак прокомментировала приговор Улюкаеву
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Истребитель России Су-35С стремительно отогнал F-22 в Сирии
СМИ: Погребняк проехалась в метро в «нагом» платье
Эминем выпустил первый альбом за четыре года
Даша Жукова устроила вечеринку перед Рождеством
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Националист Корчинский разочаровался увиденным в Кремле
Зрители пристыдили ведущих после передачи с Собчак
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
14События недели в фотографиях
12:39 (мск), источник: ТАСС

В Facebook признали вред пассивного пользования социальными сетями

В корпорации заявили, что соцсети могут оказывать негативное воздействие на здоровье пользователей.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Корпорация Facebook признала, что социальные сети могут оказывать негативное воздействие на здоровье пользователей, если они проводят в них время за пролистыванием новостной ленты, не взаимодействуя с другими людьми. Об этом в пятницу говорится в блоге компании.

В качестве примера Facebook привела эксперимент, который был проведен при участии студентов Мичиганского университета.

Он заключался в том, что одной группе студентов было поручено читать новостную ленту социальной сети, а другой — публиковать посты или общаться в Facebook с друзьями. Эксперимент показал, что участники в первой группе к концу дня чувствовали себя хуже, чем во второй.

Новость
Ученые предупредили о новой опасности смартфонов

«С другой стороны, активное взаимодействие с людьми — в особенности обмен сообщениями, постами и комментариями с близкими друзьями и воспоминание о прошлых взаимодействиях — связано с улучшением самочувствия», — говорится в блоге. Так в Facebook напомнили, что согласно исследованию, проведенному в Университете Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания), люди, которые общались в социальной сети с другими пользователями, публиковали посты и комментарии, отметили позитивные эффекты такого взаимодействия.

«Наши исследования и другая академическая литература дают основание предположить, что, когда речь идет о вашем самочувствии, роль играет то, каким образом вы используете социальные сети», — заключили в Facebook.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Корпорация владеет одноименной социальной сетью, которая является одной из ведущих в мире. В настоящее время Цукерберг является главой Facebook. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 2 млрд пользователей во всем мире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как повлияла на районы Ростовской области дорога в обход Украины
Путин американским журналистам: вы вообще нормальные люди, нет?
США решили создать в Сирии армию для борьбы с Асадом
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
МОК определил сроки финального решения по российским спортсменам
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Утвержден новый экипаж «Союза», который отправится к МКС
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Россия разбросает «кленовые листья» Российские хоккеисты сыграют с канадцами в самом интригующем матче второго этапа Евротура — Кубке Первого канала в Москве
Авто
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным 16 декабря на сайте правительства было опубликовано постановление №1524
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь