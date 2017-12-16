В Facebook признали вред пассивного пользования социальными сетями

Источник: AP 2017

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Корпорация Facebook признала, что социальные сети могут оказывать негативное воздействие на здоровье пользователей, если они проводят в них время за пролистыванием новостной ленты, не взаимодействуя с другими людьми. Об этом в пятницу говорится в блоге компании.

В качестве примера Facebook привела эксперимент, который был проведен при участии студентов Мичиганского университета.

Он заключался в том, что одной группе студентов было поручено читать новостную ленту социальной сети, а другой — публиковать посты или общаться в Facebook с друзьями. Эксперимент показал, что участники в первой группе к концу дня чувствовали себя хуже, чем во второй.

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«С другой стороны, активное взаимодействие с людьми — в особенности обмен сообщениями, постами и комментариями с близкими друзьями и воспоминание о прошлых взаимодействиях — связано с улучшением самочувствия», — говорится в блоге. Так в Facebook напомнили, что согласно исследованию, проведенному в Университете Карнеги-Меллон (штат Пенсильвания), люди, которые общались в социальной сети с другими пользователями, публиковали посты и комментарии, отметили позитивные эффекты такого взаимодействия.

«Наши исследования и другая академическая литература дают основание предположить, что, когда речь идет о вашем самочувствии, роль играет то, каким образом вы используете социальные сети», — заключили в Facebook.