Итоги года экологии подвели в Хабаровске
Активистов борьбы за чистоту окружающей среды чествовали в КСК «Арсеналец».
Активистов борьбы за чистоту окружающей среды чествовали в КСК «Арсеналец».
Хабаровск, 16 декабря, AmurMedia.
В Хабаровске подвели итоги «Года экологии». Накануне в
Как было отмечено в ходе торжественной церемонии, в течение 2017 года в Хабаровске было проведено более 600 мероприятий в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным «Года экологии». В их числе — Дни защиты от экологической опасности; праздник «День Земли»; детский экологический форум; шествие юных экологов; летняя экологическая школа для одаренных детей; конкурс «ЭкоКвест»; общественные экологические акции «Чистые берега Амура», «Экопатруль» и «Древонасаждение»; городской праздник «День дальневосточного тигра»; конкурс «Субботник во дворе дома, где живет моя семья» и многие другие, а также всевозможные акции, фестивали, экскурсии, экологические уроки.
Как отметила Дубянская, ежегодно только из хабаровской муниципальной казны выделяется более 500 миллионов рублей на реализацию различных экологических программ. В общей же сложности, вместе с финансами предприятий, участвующих в выполнении муниципальной программы,
Обращаясь к собравшимся, Александр Соколов сказал:
«Решение экологических проблем — дело не одного года: это планомерная, комплексная, целенаправленная работа, которая ведется в нашем городе уже не одно десятилетие и дает ощутимые результаты: в экологическом рейтинге городов нашей страны Хабаровск, пусть постепенно, но уверенно поднимается вверх. За последние годы практически исчезли заваленные мусором дворы “90-х”, рекультивирована огромная Березовская свалка, построен один из лучших в России полигон по утилизации ТБО, а также возведены две ультрасовременные мусороперегрузочные станции — “Северная” и “Южная” — благодаря чему на сегодняшний день город обеспечен возможностями переработки мусора на 140%. Успешно решаются вопросы водообеспечения дальневосточной столицы — Хабаровск вошел в десятку российский городов с самой чистой питьевой водой. В постоянном фокусе нашего внимания находится озеленение парков, скверов и улиц города: ежегодно на городских территориях высаживается огромное количество молодых деревьев, разбиваются новые клумбы и газоны. Еще раз подчеркну: благоприятная экология — это гигантская работа, стабильных успехов в которой мы надеемся добиться с вашей помощью».
Впрочем, по словам мэра, несмотря на все достигнутое, почивать на лаврах дальневосточной столице еще рано: предстоит серьезная работа по решению экологических проблем, создаваемых в городе загрязняющими окружающую среду производствами. Необходимо продолжать очистку русел и берегов малых рек, бороться за чистоту Амура (в этом Хабаровску активно помогают Китай и Япония). Нужно достроить и ввести в строй все очереди городских очистных сооружений канализации. Организовать и воплотить в жизнь программу по раздельному сбору и утилизации твердых бытовых отходов. Необходимо поддерживать и развивать городские парки и скверы — содержать в порядке существующие и создавать новые. И это только часть обширных планов.