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09:17 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Уссуриец, вернувший к жизни утонувшего мальчика, получил медаль МЧС России

Вручение награды прошло в администрации Приморского края.

Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.

Вчера, 15 декабря, в администрации края прошло пленарное заседание по подведению итогов деятельности Приморской территориальной подсистемы РСЧС. Свои награды получили не только профессиональные спасатели, но и уссуриец Евгений Васильков, который летом 2017 года вернул к жизни подростка, утонувшего в озере. Мужчина стал обладателем медали МЧС России «За спасение погибающих на воде», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Как признался Евгений Васильков, для него новость о предстоящем награждении стала сюрпризом.

— За пять дней до мероприятия мне позвонили и предупредили, что будут вручать награду в администрации Приморского края. Это было неожиданно для меня, поскольку история со спасением уже утихла. Меня наградили первым в тот вечер. Медаль и удостоверение я получил из рук начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерия Дзуцева, — рассказал Евгений Васильков.

В этот же вечер наградили спасателей за их работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, Евгений Васильков, водитель-экспедитор местного хлебозавода, спас 7 июля подростка в районе Междуречья. Мальчик, не умеющий плавать, ушел на дно озера. В течение 15 минут Евгений Васильков вслепую искал подростка в воде, а когда обнаружил, понял, что у того отсутствует сердцебиение. Благодаря реанимационным действиям мужчине удалось заставить сердце мальчика забиться вновь.

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