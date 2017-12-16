Уссуриец, вернувший к жизни утонувшего мальчика, получил медаль МЧС России

Владивосток, 16 декабря, PrimaMedia.

Вчера, 15 декабря, в администрации края прошло пленарное заседание по подведению итогов деятельности Приморской территориальной подсистемы РСЧС. Свои награды получили не только профессиональные спасатели, но и уссуриец Евгений Васильков, который летом 2017 года вернул к жизни подростка, утонувшего в озере. Мужчина стал обладателем медали МЧС России «За спасение погибающих на воде», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА UssurMedia.

Как признался Евгений Васильков, для него новость о предстоящем награждении стала сюрпризом.

— За пять дней до мероприятия мне позвонили и предупредили, что будут вручать награду в администрации Приморского края. Это было неожиданно для меня, поскольку история со спасением уже утихла. Меня наградили первым в тот вечер. Медаль и удостоверение я получил из рук начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю Валерия Дзуцева, — рассказал Евгений Васильков.

В этот же вечер наградили спасателей за их работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.