Последнего короля Румынии Михая I похоронят в субботу
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КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В субботу, 16 декабря, в Румынии похоронят последнего монарха в истории этой страны — Михая I, который скончался 5 декабря в Швейцарии.
В 10.30 пройдет короткая религиозная служба в тронном зале. А в 10.55 гроб с телом короля Михая будет водружен на катафалк на площади Королевского дворца. Там пройдет короткая религиозная и военная церемония. Затем пройдет отпевание усопшего в Патриаршем соборе. После этого траурный кортеж отправится в город
С 13 декабря гроб с телом короля находился в замке Пелеш (город Синая), где состоялась официальная церемония прощания с монархом. В ней приняли участие официальные лица Румынии и Молдовы, представители академий двух стран, а также представители священства, дипкорпуса и государственных институтов. В частности, проститься с монархом приехали спикер Андриан Канду,
Вечером 13 декабря гроб с телом Михая I перевезли в тронный зал Королевского дворца в Бухаресте, где прошла закрытая церемония прощания.
После известия о кончине монарха, королевская семья объявила великий 40-дневный траур и траур на три месяца со дня смерти.
Правительство Румынии приняло решение объявить 14, 15 и 16 декабря днями национального траура на территории страны.
В октябре 2017 года Королю Михаю Первому исполнилось 96 лет.
Монарх Михай I правил в Румынии с 1927 по 1930 годы (под опекой), а также с 1940 по 1947 годы. После прихода к власти коммунистов он вместе с семьей был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Во время своего второго царствования Михай вывел Румынию из гитлеровской коалиции.
После падения коммунистического режима в 1989 году Михай Первый вернулся в страну, принимал активное участие в политической жизни Румынии, однако в 2016 году,
Михай I являлся двоюродным братом британской королевы Елизаветы II и потомком старейшей династии Гогенцоллернов.