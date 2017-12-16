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11:16 (мск), источник: Sputnik.md

Последнего короля Румынии Михая I похоронят в субботу

В Куртя-де-Арджеш 16 декабря пройдет закрытая церемония похорон короля Румынии Михая I.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. В субботу, 16 декабря, в Румынии похоронят последнего монарха в истории этой страны — Михая I, который скончался 5 декабря в Швейцарии.

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В 10.30 пройдет короткая религиозная служба в тронном зале. А в 10.55 гроб с телом короля Михая будет водружен на катафалк на площади Королевского дворца. Там пройдет короткая религиозная и военная церемония. Затем пройдет отпевание усопшего в Патриаршем соборе. После этого траурный кортеж отправится в город Куртя-де-Арджеш. Михая I похоронят в Новом соборе. Церемония пройдет в закрытом формате.

С 13 декабря гроб с телом короля находился в замке Пелеш (город Синая), где состоялась официальная церемония прощания с монархом. В ней приняли участие официальные лица Румынии и Молдовы, представители академий двух стран, а также представители священства, дипкорпуса и государственных институтов. В частности, проститься с монархом приехали спикер Андриан Канду, вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, вице-спикер Юрие Лянкэ, а также депутаты Владимир Хотиняну, Роман Боцан, Тудор Делиу, Вадим Пистринчук, Алина Зотя, Нае-Симион Плешка, Ангел Агаке и Валериу Гилецки.

Вечером 13 декабря гроб с телом Михая I перевезли в тронный зал Королевского дворца в Бухаресте, где прошла закрытая церемония прощания.

После известия о кончине монарха, королевская семья объявила великий 40-дневный траур и траур на три месяца со дня смерти.

Правительство Румынии приняло решение объявить 14, 15 и 16 декабря днями национального траура на территории страны.

В октябре 2017 года Королю Михаю Первому исполнилось 96 лет.

Монарх Михай I правил в Румынии с 1927 по 1930 годы (под опекой), а также с 1940 по 1947 годы. После прихода к власти коммунистов он вместе с семьей был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Во время своего второго царствования Михай вывел Румынию из гитлеровской коалиции.

После падения коммунистического режима в 1989 году Михай Первый вернулся в страну, принимал активное участие в политической жизни Румынии, однако в 2016 году, из-за ухудшения состояния здоровья, король решил уйти из политики.

Михай I являлся двоюродным братом британской королевы Елизаветы II и потомком старейшей династии Гогенцоллернов.

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