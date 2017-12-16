Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Кудрин прокомментировал вынесенный приговор Улюкаеву
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
«Комок в горле»: реакция Васильева на ответ Путина на конференции
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
82-летний Валентин Гафт перенес операцию
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
Собчак отреагировала на приговор Улюкаеву
Кудрин испугался приговора Улюкаеву
Украина получит очень важное американское оружие — Дмитрий Тымчук
Су-35С России стремительно отогнал F-22 в Сирии
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Погребняк проехалась в метро в «обнаженном» платье – СМИ
СМИ: в новом видео Шейк дефилирует полностью нагой
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите здания
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
08:39 (мск), источник: Tengrinews

100 авто отобрали у алматинцев за неуплату штрафов

100 автомобилей отправили на штрафстоянку Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Источник: Tengrinews

На территории Алатауского района Алматы совместно с судебными исполнителями Региональной палаты частных судебных исполнителей, а также сотрудниками прокуратуры проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

Читайте также
В Алматы появились первые указатели проспекта Назарбаева

«Инспекторами за 3 дня проведения ОПМ «Борышкер» взыскано с должников почти 7 миллионов тенге. Ровно 100 автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку. В частности, выявлено транспортное средство, находящееся в аресте с задолженностью в размере 30 миллионов тенге, которое такжепосле составления административного протокола было водворенона штрафстоянку.

Хочу отметить, что уже предоставлена возможность уплаты штрафов через приложения банков второго уровня посредством сматрфонов, то есть должник погашает задолженность на месте. Этой инновационной возможностью воспользовались некоторые водители. Таким образом мы обеспечиваем реализацию принципа «нулевой терпимости к правонарушениям», неотвратимости наказания за допущенное нарушение и повышения эффективности взыскания наложенных административных штрафов в Алматы", — отметил начальник отдела административной полиции УВД Алатауского района майор полиции Баукен Баймбетов.

В отработке в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Кроме того, на некоторых участках дороги установлены мобильные комплексы «КРИС-П», которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.

Фото пресс-службы ДВД Алматы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Необычное меню удивило жителей Усть-Каменогорска
США создают новые вооруженные формирования в Сирии
Завершено дело о взятке Захарченко от хозяина ресторана
Александр Поветкин стал претендентом на титул суперчемпиона мира
Водителей обязали надевать спецжилеты в темное время суток
Глава Пентагона назвал ракеты КНДР не представляющими угрозы
Разрыв между богатыми и бедными в США достиг рекордных значений
Россия нарастила вложения в американские ценные бумаги
Спорт
Победить Канаду! Олег Знарок ни разу не выигрывал у «Кленовых листьев» на посту главного тренера сборной России. Сегодня — его последний шанс сделать это до старта Олимпиады-2018
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь