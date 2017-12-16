100 авто отобрали у алматинцев за неуплату штрафов
100 автомобилей отправили на штрафстоянку Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
100 автомобилей отправили на штрафстоянку Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
На территории Алатауского района Алматы совместно с судебными исполнителями Региональной палаты частных судебных исполнителей, а также сотрудниками прокуратуры проводилось
«Инспекторами за 3 дня проведения ОПМ «Борышкер» взыскано с должников почти 7 миллионов тенге. Ровно 100 автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку. В частности, выявлено транспортное средство, находящееся в аресте с задолженностью в размере 30 миллионов тенге, которое такжепосле составления административного протокола было водворенона штрафстоянку.
Хочу отметить, что уже предоставлена возможность уплаты штрафов через приложения банков второго уровня посредством сматрфонов, то есть должник погашает задолженность на месте. Этой инновационной возможностью воспользовались некоторые водители. Таким образом мы обеспечиваем реализацию принципа «нулевой терпимости к правонарушениям», неотвратимости наказания за допущенное нарушение и повышения эффективности взыскания наложенных административных штрафов в Алматы", — отметил начальник отдела административной полиции УВД Алатауского района майор полиции Баукен Баймбетов.
В отработке в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи
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