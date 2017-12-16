100 авто отобрали у алматинцев за неуплату штрафов

Источник: Tengrinews

На территории Алатауского района Алматы совместно с судебными исполнителями Региональной палаты частных судебных исполнителей, а также сотрудниками прокуратуры проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер».

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«Инспекторами за 3 дня проведения ОПМ «Борышкер» взыскано с должников почти 7 миллионов тенге. Ровно 100 автомобилей водворены на специализированную штрафную стоянку. В частности, выявлено транспортное средство, находящееся в аресте с задолженностью в размере 30 миллионов тенге, которое такжепосле составления административного протокола было водворенона штрафстоянку.

Хочу отметить, что уже предоставлена возможность уплаты штрафов через приложения банков второго уровня посредством сматрфонов, то есть должник погашает задолженность на месте. Этой инновационной возможностью воспользовались некоторые водители. Таким образом мы обеспечиваем реализацию принципа «нулевой терпимости к правонарушениям», неотвратимости наказания за допущенное нарушение и повышения эффективности взыскания наложенных административных штрафов в Алматы", — отметил начальник отдела административной полиции УВД Алатауского района майор полиции Баукен Баймбетов.

В отработке в местах интенсивного потока автомобилей задействованы автоэкипажи дорожно-патрульной полиции. Кроме того, на некоторых участках дороги установлены мобильные комплексы «КРИС-П», которые автоматически вычисляют должников, имеющих задолженность по наложенным административным штрафам.