К монументу независимости в Алматы несут цветы

Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-духового оркестра руководство города, Совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу независимости на площади Республики», — говорится в сообщении.