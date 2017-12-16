К монументу независимости в Алматы несут цветы
В Алматы в день 26-летия независимости Казахстана состоялось торжественное возложение цветов к монументу независимости.
В Алматы в день 26-летия независимости Казахстана состоялось торжественное возложение цветов к монументу независимости.
Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на
«Под звуки
В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.