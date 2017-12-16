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09:02 (мск), источник: Kapital.kz

К монументу независимости в Алматы несут цветы

В Алматы в день 26-летия независимости Казахстана состоялось торжественное возложение цветов к монументу независимости.

Источник: Kapital.kz

Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«Под звуки торжественно-церемониальной музыки в исполнении военно-духового оркестра руководство города, Совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу независимости на площади Республики», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.

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